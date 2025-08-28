Un polițist a fost agresat în timpul unui control rutier de rudele șoferului. Un pasager din mașină a fost încătușat și reținut

Un control de rutină s-a transformat într-un incident violent în Borşa, judeţul Maramureş. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ultraj după ce un bărbat de 39 de ani, pasager într-un autoturism oprit regulamentar, a făcut scandal şi l-a lovit pe unul dintre agenţi. Bărbatul a fost încătușat și reținut de oamenii legii.

Conflictul a escaladat după ce rudele bărbatului agresiv au intervenit, iar echipajul de poliţie a fost nevoit să solicite sprijin suplimentar.

„După oprirea autoturismului, un bărbat de 39 de ani, care se afla în autoturism în calitate de pasager, a ieşit din autoturism şi l-ar fi agresat fizic pe unul dintre poliţişti. Întrucât în conflict au intervenit membrii familiei bărbatului, poliţiştii au solicitat sprijin”, au transmis joi, 28 august, reprezentanţii IPJ Maramureş, potrivit News.ro.

Poliţistul agresat a primit îngrijiri medicale, iar agresorul a fost imobilizat, încătuşat şi dus la sediul Poliţiei. Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ultraj.

„Astăzi, 28 august a.c., în urma probatoriului administrat, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Vișeu de Sus au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 39 de ani. În fapt, la data 27 august a.c., în jurul orei 02:20, polițiștii din Borșa, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Victoriei, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.