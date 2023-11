Soți-muzicanți care conduc o școală au intrat în concediu medical când au auzit că vor fi verificați. Au cântat însă la o nuntă VIDEO

Soții care ocupă funcțiile de director și director adjunct ai Școlii gimnaziale din comuna Turburea (Gorj) s-au îmbolnăvit subit când au fost anunțați de Inspectoratul Școlar Județean Gorj că urmează să vină în control.

În schimb, cei doi care fac parte dintr-o formație de muzică populară, Siderall, cu care cântă la evenimente, erau în formă maximă la o nuntă la care au cântat la sfârșitul săptămânii trecute, deși erau tot în perioada de concediu medical, potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

Liviu Sgaibă este profesor de istorie și directorul Școlii gimnaziale Turburea, precum și viorist și solist vocal în formația Siderall, iar soția sa Adriana este educatoare și solistă în aceeași formație.

Controlul era programat să se desfășoare în această săptămână, doar că cei doi directori, soț și soție, au intrat în concediu medical.

„În momentul în care inspectorul de sector a mers, deoarece nu mergem neanunțați, și a prezentat obiectivele inspecției pentru săptămâna următoare, domnul director și soția dumnealui au intrat în medical, pentru că soția este director adjunct. Din acest motiv, am amânat această inspecție“, a spus Marcela Mrejeru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

Conflict între primar și director

Controlul dispus a avut la bază o dispută între directorul școlii, Liviu Sgaibă, și primarul Ion Bîrcă.

„A fost o problemă cu gazele la Turburea, care a fost între primar și directorul școlii. Nu m-a interesat cine a greșit, dar m-a interesat încheierea unui contract cu furnizorul de gaze, astfel ca elevii să nu aibă de suferit. Am avut o animozitate între cele două părți A ajuns și la Minister această sesizare. Am făcut o mediere. Inspectoratul Școlar a fost la mijloc. S-a făcut o greșeală. S-a semnat de primar și trebuia să o plătească școala, pentru că acolo era locul de consum. Ori dacă a semnat domnul primar, directorul nu voia să achite. Contractul a fost reziliat și s-a încheiat un alt contract, după mai multe discuții, iar suma pe care trebuia să o achite școală să fie ștornată, iar restanța de 50.000 de lei să fie eșalonată. Ministerul Educației a cerut și alte măsuri, în afară de medierea conflictului. Am spus că o să facem o inspecție tematică generală la Școala gimnazială Turburea“, a relatat Marcela Mrejeru, la o emisiune la 1 Plus Tv.

Primarul comunei Turburea, Ion Bîrcă, spune că a avut probleme de comunicare cu directorul școlii și că cei doi soți se află în conflict de interese.

Conducerea ISJ Gorj susține că Agenția Națională de Integritate a comunicat oficial că nu există conflict de interese în acest caz.

Liviu Sgaibă nu a putut fi contactat pe parcursul întregii zile.