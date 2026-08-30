Cine era Liliana Predescu, medicul ORL care a murit în accidentul din Târgu Jiu: „Un om cu un suflet nobil”

Medicul primar ORL la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, Liliana Predescu, și-a pierdut viața în accidentul rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Drăgoieni. Medicul avea 63 de ani și o experiență profesională de peste 25 de ani, perioadă în care și-a dedicat activitatea pacienților și sistemului medical din Gorj.

Medicul ieșise din curse pentru a-și căuta câinele, scrie o publicație locală. Foto: Facebook

Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, doctorița era apreciată nu doar pentru profesionalismul și competența sa, ci și pentru empatia și bunătatea de care dădea dovadă.

„Un medic caracterizat de profesionalism, empatie, dăruire și competență”, dar și „un om cu un suflet nobil”, așa este descrisă Liliana Predescu de colegii săi.

Pacienții o considerau un specialist atent la nevoile celor aflați în suferință, care nu doar trata, ci și alina printr-o vorbă caldă.

Medicul era cunoscut și pentru implicarea în acțiuni caritabile și pentru dragostea sa față de animale.

Publicația locală igj.ro notează că aceasta ar fi ieșit din curtea locuinței pentru a-și căuta câinele, moment în care a fost lovită de mașină.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs duminică, 30 august, în jurul orei 00:23, în localitatea Drăgoieni. Potrivit IPJ Gorj, un bărbat de 38 de ani, din Târgu Jiu, conducea un autoturism din direcția Vâlcea către Târgu Jiu și ar fi acroșat-o pe femeia de 63 de ani, care traversa strada în calitate de pieton.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Gorj, care a efectuat manevre de resuscitare. Medicii nu au mai putut să îi salveze viața, fiind declarat decesul. Trupul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragedia.