Un bărbat de 58 de ani, din București, a murit, sâmbătă, după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a răsturnat într-un pârâu din comuna argeșeană Vlădești. Un pasager în vârstă de 24 de ani a fost rănit și transportat la spital.

Șoferul ATV-ului a murit Foto: ISU Argeș

Accidentul s-a produs pe 29 august, în jurul orei 13.00, pe un drum forestier aflat pe fondul forestier din comuna Vlădești, potrivit Agerpres.

Potrivit cercetărilor preliminare ale polițiștilor, bărbatul de 58 de ani, din București, se deplasa cu un ATV când, în împrejurări care urmează să fie stabilite, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers. Vehiculul ar fi derapat pe o pantă laterală și s-ar fi răsturnat în pârâul Bahna.

Foto: ISU Argeș

Împreună cu acesta se afla un pasager în vârstă de 24 de ani, tot din București.

La fața locului a intervenit un echipaj medical pentru acordarea primului ajutor. Din păcate, pentru bărbatul de 58 de ani nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul acestuia.

Pasagerul de 24 de ani a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la spital pentru investigații medicale și îngrijiri de specialitate.

Trupul bărbatului decedat a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Argeș, în vederea efectuării autopsiei medico-legale, transmite presa locală.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.