Panică în Câmpina, după ce un urs s-a apropiat de un centru comercial. Au fost emise mesaje RO-Alert

Locuitorii din Câmpina au primit luni seară mesaje RO‑ALERT după ce a fost semnalată prezența unui urs în apropierea unui centru comercial. Autoritățile au intervenit imediat pentru a securiza zona.

Prezența urșilor a fost semnalată de mai multe ori în zonele urbane din Prahova Foto: Shutterstock

„A fost semnalată prezența unui urs pe stradă în municipiul Câmpina, zona Kaufland. A fost emis mesaj RoAlert. Asigură zona o ambulanță SMURD de la Detașamentul Câmpina”, a precizat ISU Prahova.

Locuitorii au fost avertizați să stea departe de animalul periculos să anunțe autoritățile dacă observă prezența acestuia, relatează Observatorul Prahovean.

Echipajele de intervenție au securizat perimetrul vizat de alertă.

Amintim că, în luna mai, un urs brun a fost capturat în incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din municipiul Câmpina, într-o cuşcă autorizată special amplasată pentru prinderea animalului. Operațiunea a fost demarată după ce prezența sa a fost semnalată în mod repetat în zonă.

În urmă cu câțiva ani, prezenţa unui urs a fost semnalată în cartierul Voila din Câmpina. Animalul a pătruns în curtea unei case şi a fost filmat de către camerele de supraveghere.