Gigi Becali, despre reținerea lui Georgescu: „Nu și-a văzut de treaba lui. Câștigă AUR și Simion, tot capitalul vine la ei”

Deputatul ex‑AUR Gigi Becali a comentat luni seară reținerea lui Călin Georgescu. Patronul FCSB a explicat cui ar aduce beneficii, în opinia sa, o eventuală arestare a fostului candidat la prezidențiale.

Gigi Becali Foto: Gigi Becali

În emisiunea „News Pass”, de la postul B1 TV, Becali a afirmat că dosarul în care a fost reținut Georgescu n-ar fi foarte solid:

„Eu zic că este un dosar care nu e atâta de periculos, adică e cam subțire”.

Parlamentarul a avansat și propria explicație pentru reținerea lui Călin Georgescu.

„Dacă nu și-a văzut de treaba lui, nu-și vedea de treaba lui să stea cuminte în banca lui, nu mai avea problemele astea”, a spus deputatul.

Gigi Becali a criticat și durata anchetei:

„Sunt doi ani. Păi cum adică doi ani de anchetă?”, a spus patronul FCSB.

„L-au mai înjurat susținătorii și pe președinte. Cu statul nu te pui”

Deputatul ex‑AUR a sugerat că reacțiile susținătorilor lui Georgescu ar fi influențat situația:

„L-au mai înjurat susținătorii și pe președinte, pe Nicușor Dan… și atunci au zis: scoateți-i dosarul ăla. Nu te pui cu statul. Cu statul nu te pui!”.

„Câștigă AUR-ul și cu Simion”

Becali a explicat cine ar beneficia, după părere sa, de o eventuală arestare a lui Călin Georgescu.

„Câștigă AUR-ul și cu Simion. Pentru că, după, tot capitalul vine la ei. Și, în al doilea rând, scapă și de el dacă e arestat. Lovesc doi iepuri dintr-un foc”, a afirmat Becali, adăugând că Georgescu „se va liniști”, indiferent de decizia instanței.