O doctoriță din Târgu Jiu a murit după ce a fost lovit de o mașină. Femeia a fost acroșată când traversa strada

Un medic primar ORL de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a murit în urma unui accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Drăgoieni. Liliana Predescu avea 63 de ani și își dedicase mai bine de 25 de ani activității medicale.

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Accidentul a avut loc în jurul orei 00:23, când polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier în urma căruia o persoană a fost grav rănită, potrivit observatornews.ro.

Potrivit primelor verificări, femeia traversa strada în momentul în care a fost acroșată de un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, din Târgu Jiu. Mașina se deplasa din direcția Vâlcea către Târgu Jiu.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 38 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism în localitatea Drăgoieni, din direcția orașului Vâlcea către Târgu Jiu, ar fi acroșat o femeie, de 63 de ani, din Drăgoieni, care s-ar fi angajat în traversarea străzii în calitate de pieton”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

La locul accidentului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Gorj. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, femeia nu a mai putut fi salvată. Trupul acesteia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.

Din primele date ale anchetei rezultă că accidentul nu s-a produs pe o trecere pentru pietoni. Șoferul a fost verificat cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, în cadrul unei anchete pentru ucidere din culpă.

Colegii, mesaj emoționant după moartea medicului

Vestea morții medicului Liliana Predescu a fost anunțată și de reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Colegii au vorbit despre profesionalismul și empatia acesteia, dar și despre implicarea sa în acțiuni caritabile.

„Cu profundă tristețe și regret, conducerea și întregul colectiv al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu își exprimă regretul față de decesul tragic al doamnei doctor Liliana Predescu, medic primar ORL”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Potrivit mesajului transmis de spital, medicul și-a dedicat peste 25 de ani pacienților și era apreciat pentru „profesionalism, empatie, dăruire și competență”.

Colegii au descris-o drept un om optimist și generos, cunoscut atât pentru felul în care își trata pacienții, cât și pentru implicarea în acțiuni caritabile și dragostea față de animale.

„Implicarea sa activă în numeroase acțiuni caritabile și dragostea sa nemărginită pentru animale au arătat, o dată în plus, generozitatea unui om care a trăit pentru a face bine celor din jur”, se arată în mesajul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Reprezentanții unității medicale au transmis condoleanțe familiei, rudelor și prietenilor medicului.