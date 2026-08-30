Șoferul care a provocat accidentul de la Lugoj a fost arestat preventiv. Bărbatul băut nu avea permis și era urmărit de polițiști

Bărbatul implicat în accidentul produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe strada Timișorii din Lugoj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Lugoj, după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj a solicitat instituirea acestei măsuri.

Șoferul care a provocat accidentul de la Lugoj a fost arestat preventiv. Foto: captură Tele TV

Este vorba despre Petrișor-Viorel Iarinca. Potrivit hotărârii instanței, acesta va rămâne în arest în perioada 29 august – 27 septembrie 2026, inclusiv. Judecătorii au respins solicitarea unei măsuri preventive mai puțin restrictive, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar, potrivit publicației locale lugojinfo.ro.

Bărbatul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Instanța a dispus emiterea mandatului de arestare preventivă, iar decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc pe strada Timișorii, după ce bărbatul nu ar fi respectat semnalele polițiștilor aflați într-un filtru. Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, acesta și-ar fi continuat deplasarea, iar polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului.

În timpul urmăririi, mașina condusă de Iarinca ar fi ajuns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar.

Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului. Polițiștii l-au imobilizat pe șofer, iar verificările efectuate ulterior au arătat că acesta nu deținea permis de conducere.

Nu este prima dată când ajunge în atenția autorităților

Petrișor-Viorel Iarinca a mai fost condamnat într-un dosar penal. În mai 2020, Judecătoria Lugoj l-a condamnat, în primă instanță, la cinci ani și șase luni de închisoare pentru tâlhărie.

Potrivit informațiilor publicate la acel moment, bărbatul ar fi amenințat cu un cuțit un lugojean, în apropierea Podului de Beton din Lugoj, și i-ar fi furat portofelul. În acesta se aflau 700 de lei și documentele personale ale victimei.

În cazul accidentului produs în urmă cu câteva zile, ancheta este în desfășurare, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.