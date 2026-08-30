Doi cicliști de la L’Étape Bucharest by Tour de France, loviți de un autoturism. Șoferul de 72 de ani ar fi forțat accesul pe traseu

Un accident rutier s-a produs duminică, 30 august, în Capitală, în zona de desfășurare a competiției cicliste „L’Étape Bucharest by Tour de France”. Doi bicicliști care participau la concurs au fost acroșați de un autoturism la intersecția străzilor Buzești și Sevastopol.

Un accident rutier s-a produs duminică, 30 august, în Capitală. Foto: Facebook/L’Étape Romania by Tour de France

Polițiștii s-au autosesizat în jurul orei 11:05 cu privire la producerea accidentului. Din primele informații, un șofer în vârstă de 72 de ani se deplasa pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, dinspre strada Dr. Iacob Felix, iar la intersecția cu strada Buzești a acroșat doi bicicliști aflați în competiție. Se pare că șoferul a forțat intrarea pe traseu, însă cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În urma impactului, unul dintre bicicliști a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona în care se desfășoară competiția și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri aflați în trafic, pentru siguranța tuturor participanților.