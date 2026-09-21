22 septembrie, ziua în care s-a abolit sclavia. Proclamația lui Abraham Lincoln

În ziua de 22 septembrie, în anul 1862, președintele SUA, Abraham Lincoln, a emis Proclamația preliminară de emancipare, prin care anunța eliberarea persoanelor ținute în sclavie în statele confederate care se aflau în rebeliune. Tot în ziua de 22 septembrie, în 1929, s-a născut regizorul român Dinu Cocea, aflat în dizgrația regimului Ceaușescu.

Abraham Lincoln Foto: Shutterstock

1862: Președintele Statelor Unite Abraham Lincoln a emis Proclamația de Emancipare

Proclamația de emancipare, emisă de președintele Abraham Lincoln la 1 ianuarie 1863, în timpul Războiului Civil American, a declarat libere peste 3,5 milioane de persoane înrobite din statele confederate aflate în rebeliune.

Documentul le permitea, de asemenea, foștilor sclavi să se alăture armatei Statelor Unite.

Deși nu a eliberat imediat toate persoanele aflate în sclavie și nu putea fi aplicată în teritoriile controlate de Confederație, proclamația a oferit cadrul juridic pentru emanciparea sclavilor pe măsură ce armata Uniunii prelua controlul asupra acestor teritorii. Totodată, a transformat obiectivul Războiului Civil, punând abolirea sclaviei alături de menținerea Uniunii.

Pentru abolirea definitivă a sclaviei în Statele Unite, Lincoln a susținut adoptarea celui de-al 13-lea Amendament, aprobat de Congres în 1865 și ratificat la 6 decembrie 1865. Amendamentul a interzis sclavia și servitute involuntară pe teritoriul Statelor Unite, cu excepția folosirii acestora ca pedeapsă pentru o infracțiune.

1929: S-a născut regizorul Dinu Cocea

Născut pe 22 septembrie 1929, în Periș, Ilfov, Dinu Cocea a fost un regizor și scenarist român.

Regizorul Dinu Cocea Foto: Studiourile Buftea

A căzut în dizgrația regimului Ceaușescu din pricina proiectului de film „Pe apa sâmbetei”, în care prezenta povestea unui baraj prost realizat pe Argeș.

Ulterior, Cocea a fost interzis, iar în cele din urmă a decis să plece din țară în 1986, stabilindu-se la Paris.

Celebrul regizor a semnat regia următoarelor filme: „Iancu Jianu Haiducul”, „Iancu Jianu zapciul”, „Ecaterina Teodoroiu”, „Stejar – Extrema urgenţă”, „Paraşutiştii”, „Zestrea domniţei Ralu”, „Haiducii lui Şaptecai”, „Săptămâna nebunilor”, „Răpirea fecioarelor”, „Răzbunarea haiducilor” şi „Haiducii”.

Dinu Cocea a murit la 26 decembrie 2013.

1958: S-a născut tenorul Andrea Bocelli

Născut pe 22 septembrie 1958, în Toscana, Italia, Andrea Bocelli este un tenor italian.

Andrea Bocelli Foto: EPA-EFE

A devenit cunoscut în 1994, după ce a câștigat secțiunea dedicată debutanților la cea de-a 44-a ediție a Festivalului de la Sanremo, unde a interpretat piesa „Il mare calmo della sera”.

Andrea Bocelli a vândut peste 90 de milioane de discuri la nivel mondial și s-a remarcat prin combinarea muzicii clasice cu cea pop. Albumele sale Romanza, Sacred Arias, My Christmas și Sì au avut un succes comercial important, iar „Con te partirò” este unul dintre cele mai bine vândute single-uri din toate timpurile.

Bocelli a fost nominalizat la Grammy pentru cel mai bun artist debutant și a câștigat un Glob de Aur pentru „The Prayer”, interpretată alături de Celine Dion.

De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții, printre care o stea pe Hollywood Walk of Fame, titlul de Cavaler Mare Cruce al Ordinului de Merit al Republicii Italiene, acordat în 2025, și o medalie de aur pentru merite din partea Serbiei.

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Celine Dion a spus despre Bocelli că, „dacă Dumnezeu ar avea o voce cântată, probabil că ar suna foarte mult ca Andrea Bocelli”, în timp ce producătorul muzical David Foster a descris în repetate rânduri vocea lui Bocelli drept „cea mai frumoasă din lume”.

1975: A avut loc a doua încercare de asasinare a președintelui Gerald Ford

La 22 septembrie 1975, în San Francisco, Sara Jane Moore a încercat să-l asasineze pe președintele american Gerald Ford, după ce acesta susținuse un discurs în fața World Affairs Council. Moore a tras un foc cu un revolver de calibru .38, însă a ratat.

Foto: Wikipedia

Un trecător i-a prins brațul înainte ca aceasta să poată trage din nou.

Atentatul a avut loc la doar 17 zile după o altă tentativă de asasinare a lui Ford. După cel de-al doilea incident, președintele a început să poarte în public o haină antiglonț. Moore a fost condamnată la închisoare pe viață în ianuarie 1976 și a fost eliberată condiționat în decembrie 2007.

1980: Irakul invadează Iranul

Războiul Iran-Irak a avut loc între 1980 și 1988, după invazia Iranului de către Irak, și a provocat aproximativ 500.000 de morți.

Saddam Hussein urmărea să limiteze influența Revoluției iraniene și să consolideze poziția Irakului în Golful Persic, pe fondul unor dispute teritoriale.

Conflictul a fost marcat de lupte de tranșee, atacuri asupra civililor și folosirea armelor chimice. După mai multe ofensive și contraofensive, războiul s-a încheiat în 1988 printr-un armistițiu negociat de ONU, fără modificări teritoriale permanente sau despăgubiri de război.

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2023: A murit fostul președinte italian Giorgio Napolitano

Născut la 29 iunie 1925, la Napoli, Giorgio Napolitano a ocupat funcția de președinte al Italiei în perioada 2006-2015.

Giorgio Napolitano Foto: Reuters

Napolitano, care a fost numit senator pe viață, a fost un susținător al apărării Constituției, un atent reformator și un garant al stabilității Italiei. A fost ministru de Interne din anul 1996 și până în 1998. A luptat împotriva fasciștilor italieni și a ocupanților naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La finele războiului, s-a înscris în Partidul Comunist Italian și, în 1953, a fost ales în Parlament.

La momentul decesului său, în 2023, Napolitano era singurul fost președinte italian în viață, precum și cel mai longeviv președinte dintre toți.