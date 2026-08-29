 Un accident pe DN 7 a degenerat într-o bătaie între două familii. Polițiștii, nevoiţi să tragă focuri de avertisment | adevarul.ro
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Un accident pe DN 7 a degenerat într-o bătaie între două familii. Polițiștii, nevoiţi să tragă focuri de avertisment

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Doi tineri de 19 și 22 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după un scandal izbucnit în urma unui accident produs între un autoturism și o căruță pe DN 7, în comuna Crângurile din Dâmbovița. În timpul conflictului dintre familiile persoanelor implicate, polițiștii au fost nevoiți să tragă două focuri de avertisment pentru restabilirea ordinii publice.

Polițiștii au tras focuri de avertisment
Polițiștii au tras focuri de avertisment Foto: FB Poliția Română

Accidentul a avut loc pe 21 august, când un autoturism condus de o femeie de 36 de ani, din comuna Valea Mare, a intrat în coliziune cu o căruță condusă de un bărbat de 44 de ani din județul Argeș, potrivit Agerpres.

În urma impactului, șoferița, conducătorul atelajului și o femeie de 41 de ani, pasageră în căruța, au fost răniți.

Potrivit polițiștilor, după producerea accidentului, membrii familiilor celor implicați au recurs la acte de violență. Pentru a opri altercația şi a restabili ordinea publică, forțele de ordine au folosit armamentul din dotare, executând două focuri de avertisment. Autoritățile precizează că nu au existat victime sau alte pagube ca urmare a utilizării armamentului.

Joi, 27 august, a fost efectuată o percheziție domiciliară în județul Argeș, la locuinţele a doi tineri de 19 şi 22 de ani. Aceştia sunt cercetaţi pentru ameninţare, lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Cei doi suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar ulterior au fost prezentaţi Judecătoriei Găeşti. Pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Argeş.

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