Povestea uimitoare a „țestoaselor extraterestre”: cum au revenit pe insula din Galapagos, de unde dispăruseră timp de două secole

Țestoasele gigantice sunt o curiozitate astăzi, trăind în sălbăticie doar în Insulele Galapagos sau în Atolul Aldabra din Oceanul Indian.

Țestoase în Insula galapagos Foto: X/Muse

Povestea țestoaselor gigantice din Galapagos nu poate fi disociată de pirați. Începând cu secolul al XVI-lea, acești marinari au început să sosească pe insule, urmați mai târziu de vânătorii de balene, pecetluind împreună destinul sutelor de mii de exemplare care locuiau în arhipelag.

Rezistența țestoaselor gigantice, care, potrivit experților, au ajuns în Galapagos din America de Sud acum 2-3 milioane de ani, a devenit cel mai mare dezavantaj al lor: întrucât puteau supraviețui până la un an fără hrană sau apă, erau capturate de marinari, știind că vor rezista în calele navelor lor. „Și când acești oameni voiau să mănânce, țestoasele erau pur și simplu acolo și aveau carne proaspătă”, a declarat pentru CNN Jorge Carrión, directorul unei organizații care lucrează pentru conservarea arhipelagului din 1985, potrivit CNN.

În doar două secole, între 100.000 și 200.000 de broaște țestoase au dispărut de pe acele insule aproape mitice pe care Charles Darwin le-a vizitat în 1835 la bordul HMS Beagle, într-o călătorie care avea să devină esențială pentru teoria sa despre evoluție.

Țestoasele gigantice din Galapagos nu reprezintă o singură specie; fiecare insulă are propria specie de broască țestoasă care, în timp, s-a adaptat la mediul său. Mai multe dintre acestea au dispărut complet deoarece vânătorii de balene care se opreau în arhipelag le-au prins pentru hrană și au introdus alte amenințări, cum ar fi speciile invazive.

Prima care a dispărut, în jurul anului 1850, a fost broasca țestoasă Floreana, numită după insula pe care trăia. „Erau broaște țestoase foarte neobișnuite, cu o formă foarte pronunțată - ceea ce numim formă de «șa» - care nu se găsește nicăieri altundeva pe planetă”, a declarat James Gibbs, vicepreședinte pentru Știință și Conservare la Galapagos Conservancy și profesor la Universitatea de Stat din New York.

Descoperirea unor „broaște țestoase extraterestre” pe un vulcan îndepărtat

În timpul unei expediții din anul 2000 la vulcanul Wolf, cel mai înalt punct din Insulele Galapagos, situat în vârful nordic al insulei Isabela, cercetătorii conduși de Gibbs au descoperit broaște țestoase cu o formă de carapace neobișnuită pentru zonă.

„Erau mii de specii native acolo... dar a devenit repede clar că existau și niște broaște țestoase ciudate”, își amintește Gibbs, a cărui legătură cu Insulele Galapagos datează de zeci de ani: a sosit ca voluntar când era doar student la universitate, iar insulele, spune el, l-au transformat, determinându-l să-și dedice viața conservării lor.

În expedițiile ulterioare, au întâlnit din nou multe dintre aceste broaște țestoase „foarte sculptate, în formă de șa”, trăind împreună în canioane înguste. „Le-am numit extratereștri pentru că nu știam ce sunt”, își amintește el. Au prelevat probe de sânge și le-au trimis geneticienilor de la Universitatea Yale, care au confirmat că existau diferențe în comparație cu speciile cunoscute de pe acea insulă și au folosit același termen: extratereștri. Patru ani mai târziu, studii genetice suplimentare au confirmat că proveneau din linia Floreana.

Dar cum a fost posibil ca acestea să fi dispărut pe o insulă și să fi reapărut 150 de ani mai târziu pe un vulcan la celălalt capăt al arhipelagului? Există două ipoteze, a spus Carrión. Una este un proces natural: atunci când sunt ploi abundente, viiturile fulgerătoare mătură tot ce le stă în cale, ceea ce ar fi putut transporta broaștele țestoase între insule. Însă oamenii de știință cred că oamenii au fost cel mai probabil responsabili.

„Rețineți că pirații și vânătorii de balene obișnuiau să vină în Galapagos și să ia zeci sau sute de broaște țestoase pe navele lor. O posibilitate este să se fi produs un accident lângă vulcanul Wolf”, explică el. Cealaltă este pur logistică: insula Isabela, datorită locației sale, era ultimul punct de control pentru nave înainte de a se aventura în Pacific. Acolo, verificau greutatea broaștelor țestoase și, dacă nava depășea limita de greutate, aruncau unele, care, din fericire pentru viitor, ar fi putut ajunge pe o insulă neașteptată.

De la incubarea ouălor până la eliberare

Centrul de creștere a țestoaselor terestre Fausto Llerena lucrează din 1965 pentru a proteja aceste reptile gigantice. Aceștia au reprodus, crescut și eliberat deja cu succes specii de pe insulele Española și Santa Fe, printre altele. Nouăsprezece exemplare din linia Floreana au fost transferate acolo după descoperirea lor pe vulcanul Wolf, pentru îngrijire și reproducere.

Freddy Villalba, de la Direcția Parcului Național Galapagos, este ranger de 23 de ani și administrează acest centru de reproducere.

Lucrează cu broaște țestoase adulte și cu ouă depuse în captivitate, cum este cazul celor de la Floreana, sau colectate din sălbăticie. Marchează, cântăresc și plasează ouăle în incubatoare la temperaturi diferite. În această etapă, sexul broaștelor țestoase este încă nedeterminat: va fi determinat de temperatura la care se dezvoltă ouăle, a spus Villalba. În incubatoarele programate la 29,5°C, se vor dezvolta broaște țestoase femele, iar în cele la 28°C, vor fi masculi.

După patru luni de incubație, ouăle eclozează, iar personalul transferă țestoasele nou-născute în cutii întunecate, cu umiditate controlată, unde vor rămâne timp de o lună, hrănindu-se exclusiv cu sacul vitelin, replicând procesul pe care l-ar trece în sălbăticie.

Treizeci de zile mai târziu, ies în incintele unde se hrănesc cu frunze tocate numite „urechi de elefant”, hrana lor pentru primii doi ani. În această etapă inițială, trebuie să fie „foarte atent protejați”, a spus Villalba, deoarece măsoară între 8 și 9 centimetri și sunt o pradă ușoară pentru prădători.

Majoritatea ţestoaselor eclozate pe plajele din Florida sunt femele, în contextul verilor mai călduroase

Tehnologia NASA și urmărirea prin satelit

În februarie 2026, 158 de pui de broască țestoasă au fost eliberați pe Insula Floreana cu dispozitive de urmărire prin satelit, astfel încât oamenii de știință să poată studia cum reacționează acestea la habitatul lor și cum reacționează habitatul la ele. Cu resurse de la NASA, specialiștii au identificat cele mai bune zone pentru eliberarea lor, unde ar putea ulterior să cuibărească.

Acestea sunt descendenți ai broaștelor țestoase găsite acum mai bine de 20 de ani pe vulcan, care „au prosperat enorm”, a spus Gibbs. „Nu știi niciodată cum se vor adapta animalele aduse din sălbăticie la captivitate, dar acestea au prosperat remarcabil. Sunt mâncătoare vorace și foarte reproductive; într-un timp foarte scurt, au produs 800 de pui de broască țestoasă și vor continua să producă o medie de 60 pe an”, a adăugat Gibbs.

Walter Chimborazo, asistent de teren la Centrul de Creștere al Galapagos Conservancy, a fost martor la nașterea țestoaselor care acum cutreieră insula Floreana. „Erau atât de mici, mai mici decât palma mea”, își amintește el.

Eliberarea lor îl face fericit, desigur, dar îl lasă și cu sentimentul dulce-amar al rămas-bun. „Am petrecut mai mult timp aici la serviciu decât acasă... Pe de o parte, sunt fericit, dar pe de altă parte, sunt trist pentru că nu-i voi mai vedea cu adevărat.”

Tatăl său a lucrat la același centru de creștere a animalelor. Chimborazo știe că slujba lui este un privilegiu și este mândru că a dat totul: „Știu că am avut grijă de ei; i-am crescut. I-am învățat ca să poată supraviețui pe insula lor.”

Țestoasele eliberate recent sunt hibride, a explicat Cristian Sevilla, directorul departamentului de Ecosisteme din cadrul Parcului Național Galapagos. Structura lor genetică este parțial cea a țestoaselor Floreana, care au dispărut în secolul al XIX-lea, și parțial cea a speciilor native din zona vulcanului Wolf.

„Nu am găsit încă o broască țestoasă Floreana pură, dar credem că există. Am găsit câteva exemplare tinere pe Vulcanul Wolf, care sunt 50% Floreana și 50% specie nativă, ceea ce implică faptul că au avut în mod necesar un părinte de rasă pură”, a explicat Gibbs. „Prin urmare, este probabil ca unele să mai cutreiere întinderea acestui vulcan; poate că sunt unele dintre broaștele țestoase originale pe care vânătorii de balene le-au adus și le-au lăsat acolo.” Broaștele țestoase Floreana pot trăi mai mult de 100 de ani în sălbăticie.

Ingineri de ecosistem

Carrión a descris țestoasele gigantice drept „ingineri ecosistemici” ai arhipelagului. „Ele ajută la dispersarea semințelor. Ele ajută la construirea și modificarea comunităților de plante din ecosistemele Galapagos și, prin urmare, sunt esențiale nu doar pentru ele însele ca țestoase, ci și pentru dinamica ecologică a ecosistemelor”, a explicat el.

Cheia constă în dieta lor: fiecare broască țestoasă gigantică mănâncă până la 225 de kilograme (496 de livre) de vegetație pe an. „Procesul de digestie a unei singure îmbucături de material vegetal durează aproximativ o lună”, a spus Gibbs, „așa că rămășițele nu sunt expulzate decât după acel timp.” „Până atunci, animalul a migrat deja și a călătorit mulți kilometri, dispersând astfel cantități enorme de semințe. Și multe plante, de fapt, nu germinează foarte bine decât dacă au trecut prin tractul digestiv al unei broaște țestoase gigantice.”

Sute de ţestoase, salvate din mâinile „Bandei Ţestoaselor Ninja", în Malaysia. Unde urmau să ajungă

Dar, cântărind până la 400 de kilograme, sunt ca niște excavatoare, a explicat Gibbs: „Sapă prin vegetație; o aplatizează și își pregătesc paturile pentru noapte.”

„Dacă dispersează semințe, ajută alte specii să se hrănească cu aceste plante. Dacă creează spații, aceste spații sunt ocupate de alte specii, cum ar fi păsările terestre, de exemplu”, a spus Sevilla.

Prin eforturile de recuperare a țestoaselor gigantice, conservatorii restaurează acest ecosistem unic. Eforturile de conservare au eradicat, de asemenea, unele dintre speciile invazive care au ajuns odată cu oamenii, cum ar fi caprele, porcii și măgarii, și lucrează la controlul altor două amenințări majore: rozătoarele și pisicile.

Lecția țestoaselor

Țestoasele gigantice sunt o curiozitate astăzi, trăind în sălbăticie doar în Insulele Galapagos sau în Atolul Aldabra din Oceanul Indian. Au fost primele specii de megafaună care s-au răspândit în Asia, America de Sud și America de Nord. Până acum doar 10.000 de ani, locuiau chiar și în zone îndepărtate precum Florida.

Insulele Galapagos au fost locul unor activități extraordinare de conservare, un efort de colaborare între guvern, organizații civile și populația locală. Această activitate a permis creșterea în captivitate a peste 9.000 de broaște țestoase gigantice și eliberarea lor în sălbăticie în ultimii 60 de ani.

Însă recuperarea completă necesită timp. Lecția broaștelor țestoase este una a răbdării. „Cresc încet, da, dar sunt foarte constante și persistente. Este ca în fabula despre broasca țestoasă și iepure: în cele din urmă, broasca țestoasă câștigă cursa”, a reflectat Gibbs.

Și, în același timp, sunt extraordinar de nobili. După cum a spus Gibbs, „Sunt creaturi atât de rezistente, longevive și tenace încât, de fapt, ne-au permis să rezolvăm unele dintre problemele pe care le-am creat.”