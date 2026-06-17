Video Grupările de interlopi Ștoacă și Toboșarii, lovite de percheziții de amploare. Acuzații de focuri de armă, incendieri și atacuri cu cocktailuri Molotov

Polițiștii Capitalei au declanșat miercuri, 17 iunie, o amplă operațiune în București și Ilfov, într-un dosar de criminalitate violentă care vizează două grupări din Capitală, cunoscute drept Ștoacă și Toboșarii, suspectate de conflicte stradale, șantaj și violențe grave, inclusiv folosirea armelor de foc și a obiectelor explozive improvizate.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al IPJ Ilfov și al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, au pus în executare, la data de 17 iunie 2026, 21 de mandate de percheziție domiciliară și 22 de mandate de aducere, în București și județul Ilfov. Este vorba de dosar penal ce vizează infracțiuni de șantaj, loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

„S-a stabilit faptul că, în cursul anului 2026, mai mulți bărbați, membri ai unui grup, ar fi exercitat, în repetate rânduri, acte de violență fizică și psihică împotriva persoanelor vătămate, cu scopul de a le constrânge să nu se mai deplaseze pe raza a două cartiere din Capitală, considerând că acestea sunt aflate sub influența și controlul grupului respectiv”, a tramsmis Poliția.

De asemenea, în contextul unei stări conflictuale preexistente, între membrii celor două familii, ar fi fost întreprinse agresiuni fizice și tratamente degradante și ar fi fost utilizate arme albe și neletale, prin acțiunile acestora fiind tulburată grav ordinea și liniștea publică.

„Totodată, în cursul anchetei s-a mai stabilit faptul că unul dintre bănuiți ar fi constrâns, prin amenințări cu acte de violență, alte două persoane, în vederea obținerii de foloase patrimoniale. Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 17 iunie 2026, au fost puse în aplicare 21 mandate de percheziție domiciliară și 22 de mandate de aducere/citații, persoanele vizate fiind depistate și conduse la audieri.”, precizează anchetatorii.

Conflict violent între două grupări acuzate de șantaj, focuri de armă și incendieri

Potrivit surselor, perchezițiile au loc la grupările Ștoacă și Toboșarii. În urma conflictelor dintre cele două clanuri, au fost incendiate porțiuni de stradă, iar mai multe autoturisme au fost avariate în urma unor atacuri cu obiecte contondente și aruncarea de cocktailuri Molotov, fiind folosite totodată macete și alte obiecte periculoase.

Disputele dintre cele două grupări ar fi avut ca miză controlul unor teritorii din București, în special în cartierul Ferentari, asociat grupării Ștoacă, și cartierul Giurgiului, asociat grupării Toboșarii. Totodată, conflictul s-a extins și asupra unor săli de jocuri de noroc, unde membrii celor două grupări au încercat să își impună influența și să restricționeze accesul rivalilor.

Unul dintre suspecți ar fi constrâns, prin amenințări cu acte de violență, mai multe persoane, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale, în contextul unui climat general de intimidare și presiune exercitat asupra victimelor.

Potrivit unor surse, perchezițiile au vizat atât gruparea Ștoacă, cât și gruparea Toboșarii. Printre persoanele vizate sau cunoscute în dosar se numără Bebica Ștoacă, reținut anterior într-o altă cauză, Șaim Petre, cunoscut drept „Petrica Ștoacă”, considerat lider al grupării, Erick Toboșaru, reținut anterior pentru conducere fără permis, precum și Barângă Antonio Laris, cunoscut ca „Antonio Toboșaru”.

Persoanele vizate au fost conduse la audieri, urmând ca procurorii să stabilească măsurile legale care se impun în fiecare caz.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul „săvârșirii infracțiunilor de infracțiunilor de șantaj, tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept”.