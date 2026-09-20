 Cât cheltuie părinții din Europa în primul an de viață al unui bebeluș. Unde se situează România în top | adevarul.ro
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Cât cheltuie părinții din Europa în primul an de viață al unui bebeluș. Unde se situează România în top

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Părinții din România cheltuie cu un bebeluș aproximativ 3.385 de euro în primul an de viață, pentru produsele esențiale, potrivit unei analize publicate duminică. România se află printre țările europene cu cele mai mici costuri calculate în termeni nominali.

Bebeluș
Părinții plătesc mult pentru întreținerea unui bebeluș Foto: Shutterstock

Majoritatea părinților descriu nașterea unui bebeluș ca fiind unul dintre cele mai fericite momente din viață, dar asta vine și cu un cost. De la scutece și hrană, la cărucioare și haine există o listă lungă de cumpărături pentru articolele esențiale pentru bebeluși. Nota de plată poate fi mai mare decât se așteaptă mulți părinți, potrivit Euronews.

Remitly a calculat costul anual al articolelor esențiale pentru bebeluși în primul an de viață, pe baza prețurilor din iulie 2026. Acesta include 14 articole de bază din șase categorii:

  • Schimbatul scutecelor (scutece, șervețele umede, cremă pentru iritații),
  • Biberoane
  • Formulă de lapte pentru bebeluși
  • Somn (pătuț, landou, saltea pentru pătuț, cearșafuri, pături)
  • Transport (scaun auto pentru bebeluși, cărucior),
  • Îmbrăcăminte (body-uri sau salopete, salopetă sau pantaloni, șosete).

În 38 de țări europene, costul estimat al articolelor de bază pentru bebeluși în primul an variază de la 2.813 euro în Regatul Unit la 6.294 euro în Spania, cu o medie europeană de 4.727 euro.

Pe lângă Spania, articolele esențiale pentru bebeluși în primul an costă peste 6.000 de euro în Olanda (6.140 de euro), Finlanda (6.066 de euro), Suedia (6.025 de euro) și Elveția (6.018 euro).

Costurile se situează între 5.000 și 6.000 de euro în Luxemburg (5.665 euro), Italia (5.609 euro), Lituania (5.563 euro), Albania (5.532 euro), Serbia (5.509 euro), Muntenegru (5.500 euro), Portugalia (5.337 euro), Slovacia (5.221 euro), Norvegia (5.079 euro) și Islanda (5.004 euro).

Printre cele mai mari cinci economii, Spania are cele mai mari costuri, în timp ce Regatul Unit are cele mai mici, de 2.813 euro, Germania (4.701 euro) și Franța (4.393 euro) se apropie mai mult de media europeană.

Părinții din Cehia (3.211 euro), România (3.385), Letonia (3.392), Croația (3.661), Bulgaria (3.804) și Bosnia și Herțegovina (3.844 ) se confruntă cu unele dintre cele mai mici costuri nominale pentru copii, toate cele șase fiind sub 4.000 euro.

Turcia (4.023), Belgia (4.084), Malta (4.118) și Grecia (4.158) sunt, de asemenea, aproape de pragul de 4.000 euro, dar puțin peste acesta.

Cele mai mari cheltuieli pentru îmbrăcăminte, lapte praf și scutece

Distribuția costurilor între cele șase categorii variază foarte mult în Europa. În medie, îmbrăcămintea (30,3%), laptele praf pentru bebeluși (25,7%) și scutecele (24,5%) reprezintă cele mai mari ponderi, reprezentând 81% din totalul costurilor din primul an.

În cele 38 de țări, părinții cheltuiesc în medie 1.465 de euro pe îmbrăcăminte, 1.187 de euro pe lapte praf și 1.152 de euro pe scutece, ceea ce duce costul combinat la 3.804 euro.

Repartizarea variază semnificativ de la o țară la alta. Îmbrăcămintea reprezintă doar 16% din costuri în Danemarca, comparativ cu 52,5% în Suedia. Ponderea sa este, de asemenea, peste 45% în Olanda, Finlanda și Irlanda.

Laptele artificial pentru bebeluși reprezintă 10,8% din costurile din Suedia, dar 41,3% în Letonia. Ponderea sa este, de asemenea, mare în Turcia, Danemarca și Ungaria, unde depășește 35%.

Scutecele reprezintă 12,4% din costuri în Turcia, comparativ cu peste 36% în Elveția și Belgia.

În cele 36 de țări, produsele de bază pentru bebeluși reprezintă în medie 20,9% din salariile anuale. Ponderea variază de la 5,4% în Belgia la 88,8% în Moldova.

Părinții din Albania (66%), Turcia (45,1%), Muntenegru (45%), Serbia (41,4%), Bosnia și Herțegovina (36,1%), Portugalia (35,7%) și Ungaria (34,7%) cheltuiesc cel puțin o treime din salariul mediu anual pe articole de strictă necesitate pentru bebeluși, conform acestui calcul.

Produsele de bază pentru bebeluși reprezintă mai puțin de 10% din salariul mediu anual în Luxemburg (6%), Danemarca (6,7%), Regatul Unit (7,5%), Norvegia (7,6%), Irlanda (8%), Elveția (8%), Germania (8,1%), Austria (8,2%), Franța (8,5%), Malta (8,9%) și Țările de Jos (9,4%).

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