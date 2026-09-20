O nouă variantă fezabilă pentru postul de antrenor la FCSB: „Vin cu drag!”. Baciu reziliază astăzi contractul

După eșecul usturător cu Universitatea Craiova, Gigi Becali pregătește schimbări importante la FCSB și a anunțat că intenționează să discute cu Bogdan Mara despre o posibilă colaborare.

Gigi Becali Foto: Mediafax

Fostul oficial de la CFR Cluj a transmis că este deschis unei colaborări cu formația bucureșteană. Una dintre posibilele sale responsabilități ar fi identificarea și aducerea unor jucători noi la FCSB.

„De colaborat cu FCSB, cu drag!”

Mara cunoaște deja clubul și prin prisma activității de impresar. El a fost implicat în transferurile lui Meriton Korenica și Karlo Muhar la FCSB, ambii fotbaliști fiind aduși de la CFR Cluj.

„De colaborat cu FCSB, cu drag. Am colaborat foarte bine în această scurtă perioadă cu domnul Gigi, cu MM Stoica. Am fost intermediar la aceste transferuri făcute. Dacă domnul Gigi se gândește că are nevoie de serviciile mele, de ce nu? Cu drag.

E un club mare, care poate să atragă jucători importanți. De ce să nu pun umărul și să aduc jucători buni, care pot să fie peste nivelul din România? Aș putea să încerc și aș putea lucra cu dânsul, dacă s-ar apela la serviciile mele!”, a declarat Bogdan Mara, conform digisport.ro.

Marius Baciu reziliază astăzi

Marius Baciu este aproape de despărțirea de FCSB, după o perioadă în care rezultatele nu au fost cele așteptate. Antrenorul a transmis după înfrângerea cu Universitatea Craiova că ia în calcul să renunțe la funcție și să plece prin demisie.

O discuție cu oficialii clubului se va desfășura astăzi, 20 septembrie, în jurul prânzului, conform sursei citate. Întâlnirea are ca scop stabilirea detaliilor despărțirii, deși Baciu mai avea contract cu FCSB până la finalul sezonului.

Tehnicianul de 51 de ani a reușit să ducă echipa în preliminariile Conference League, însă aventura europeană s-a încheiat în turul al doilea, după eliminarea în fața formației letone Auda. În campionat, situația era însă dificilă. După 10 etape, FCSB ocupa locul 10, cu 12 puncte, la nouă puncte distanță de liderul Rapid.