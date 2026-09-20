„Dacă Ucraina nu are apărare antiaeriană, dronele ajung în Polonia“. Avertismentul dur al ministrului polonez al Apărării

Sprijinul internațional insuficient pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei sporește direct amenințările la adresa securității Poloniei, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, în fața parlamentului. Vorbind după ce avioane poloneze au fost ridicate în aer în timpul unor atacuri rusești transfrontaliere, Kosiniak-Kamysz a respins ideea că incidentele din spațiul aerian de la graniță ar fi accidentale, avertizând că, în lipsa unor sisteme de interceptare, dronele rusești vor ajunge în spațiul aerian polonez.

Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al Apărării/FOTO:EPA/EFE

Neasigurarea către Ucraina a unor sisteme de apărare antiaeriană suficiente și a muniției de interceptare sporește direct amenințarea militară la adresa Poloniei, a avertizat viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale al Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Vorbind în fața parlamentarilor, Kosiniak-Kamysz a declarat că avioanele de vânătoare poloneze au fost din nou ridicate în aer peste noapte pentru a asigura securitatea spațiului aerian național, pe fondul atacurilor rusești cu rachete și drone îndreptate împotriva vestului Ucrainei. Ministrul Apărării a subliniat că incidentele repetate de-a lungul frontierei estice a NATO nu mai pot fi interpretate drept devieri accidentale.

„Acestea nu mai sunt incidente izolate; este o agresiune planificată împotriva statelor membre NATO. Nu este un accident, este strategia Federației Ruse”, a declarat Kosiniak-Kamysz în parlament, potrivit postului TVN24.

Kosiniak-Kamysz i-a criticat pe parlamentarii din opoziție pentru declarațiile prin care au pus sub semnul întrebării ajutorul militar pentru Kiev, argumentând că un asemenea discurs, care urmărește limitarea sprijinului militar, este mai degrabă în acord cu obiectivele strategice ale Moscovei decât cu interesele de securitate națională ale Poloniei.

„Rachetele și dronele cad la un kilometru de granița poloneză”, a spus Kosiniak-Kamysz. „Dacă Ucraina nu are mijloace de apărare antiaeriană, dacă nu are muniție pentru a doborî aceste drone, majoritatea acestor drone vor trece prin Ucraina și vor ajunge în Polonia. Asta vă doriți?”

Amenințarea dronelor la graniță

Declarațiile ministrului Apărării au venit după un discurs al lui Sławomir Mentzen, unul dintre liderii partidului de dreapta Confederația. Mentzen criticase starea forțelor armate poloneze, atrăgând atenția asupra deficitului de muniție de artilerie la nivel intern, a lacunelor din pregătirea personalului de rezervă și a infrastructurii insuficiente de apărare civilă și adăposturi antiaeriene.

Răspunzând acestor critici, Kosiniak-Kamysz a insistat că menținerea capacității Ucrainei de a intercepta atacurile pe linia frontului rămâne cea mai eficientă barieră operațională împotriva pătrunderii muniției aeriene rusești mai adânc pe teritoriul aliat.

Dezbaterea de la Varșovia are loc pe fondul unei serii de alerte de securitate transfrontaliere de-a lungul frontierei estice a Poloniei.

Pe 13 septembrie, o dronă rusească a lovit la doi kilometri de granița poloneză, în regiunea Volînia, avariind o benzinărie din apropierea punctului de trecere Iahodîn–Dorohusk și lovind locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Kiev–Varșovia.

Sistemele de apărare antiaeriană poloneze și aeronavele aliate staționate de-a lungul flancului estic al NATO au intrat în repetate rânduri în stare de alertă ridicată pentru a monitoriza valurile de atacuri rusești, planificatorii militari avertizând că utilizarea dronelor rapide, propulsate cu reacție, mărește marja de eroare în apropierea frontierelor internaționale.

Integrarea regională a apărării antirachetă

Dezbaterea parlamentară are loc după aderarea formală a Poloniei la o coaliție europeană de apărare dedicată combaterii amenințărilor balistice, alături de Ucraina și alte nouă state europene.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk și președintele Volodimir Zelenski au confirmat participarea Poloniei în cadrul unei conferințe de presă comune susținute în Ucraina, vineri, 18 septembrie.

Tusk a caracterizat omiterea inițială a Poloniei din lansarea inițiativei, în iulie, la Paris, drept o neînțelegere administrativă care a fost între timp rezolvată, precizând că întreprinderile din industria de apărare poloneză analizează opțiuni de a contribui la nivel industrial la programele comune de interceptoare.

Coaliția reunește Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Regatul Unit și Ucraina, având ca obiectiv crearea unor linii de producție comune și integrarea arhitecturilor regionale de radar.

În cadrul discuțiilor bilaterale, Tusk și Zelenski au abordat și formarea „Grupului celor Opt din Carpați” (Carpathian Eight), un format regional de securitate și cooperare economică, menit să consolideze reziliența infrastructurii și alinierea instituțională între statele din Europa Centrală și UE.