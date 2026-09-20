 Topul celor mai populare castele din Europa. Pe ce loc se află Castelul Bran | adevarul.ro
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Topul celor mai populare castele din Europa. Pe ce loc se află Castelul Bran

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Peste 90% dintre turiști spun că sunt interesați sau foarte interesați de experiențe legate de istorie, cultură și patrimoniu în timpul următoarei lor escapade într-un oraș. Pornind de la aceste date, TUI Musement a realizat un nou clasament al celor mai populare 30 de castele și palate din Europa în 2026.

Castelul Bran
Castelul Bran Foto: Shutterstock

Potrivit Euronews, analiza TUI Musement a comparat numărul recenziilor Google din 2023 și 2026 pentru castelele și palatele europene.

Spania are cele mai multe obiective în clasament, în timp ce Castelul din Praga își păstrează primul loc. Palatul Schönbrunn a urcat pe poziția a treia, iar Castelul Buda este singura apariție nouă, după o creștere de 65% a recenziilor.

Castelul din Praga are 199.000 de recenzii, cu 31% mai multe decât în 2023, acesta fiind unul dintre cele mai mari complexe de palate din lume.

Castelul din Praga
Castelul din Praga Foto: Flickr

O vizită le oferă turiștilor ocazia de a descoperi secole de istorie într-un singur loc, deoarece biletul permite accesul la obiective precum Catedrala Sfântul Vitus, Vechiul Palat Regal și pitoreasca Stradă de Aur.

Pe locul al doilea se află Palatul Buckingham, probabil cel mai cunoscut monument al Londrei. Una dintre cele trei reședințe oficiale ale monarhiei britanice, acesta este o atracție turistică extrem de populară.

Palatul Buckingham
Palatul Buckingham Foto: Shutterstock

Mii de vizitatori asistă anual la schimbarea gărzii, iar vara au posibilitatea de a intra în clădire și de a vizita impresionantele apartamente de stat.

Urcând două poziții față de clasamentul din 2023, Palatul Schönbrunn din capitala Austriei, Viena, ocupă anul acesta locul al treilea. În acest an, palatul marchează 30 de ani de la includerea sa pe lista patrimoniului mondial UNESCO și oferă o incursiune bogată în istoria și moștenirea imperială care a influențat secole de istorie a Austriei.

Palatul Schönbrunn
Palatul Schönbrunn Foto: Flickr

Pe locul al patrulea se află Palatul Versailles, parte importantă a istoriei Franței și fosta reședință a regilor Franței. Impozanta construcție găzduiește Sala Oglinzilor, apartamentele regale și grădini extinse, atent amenajate.

Palatul Versailles
Palatul Versailles Foto: Pixabay

Aici pot fi descoperite aspecte ale absolutismului lui Ludovic al XIV-lea și ale căderii monarhiei, dar și locul în care a fost semnat Tratatul de la Versailles, care a pus capăt Primului Război Mondial.

Castelul Wawel din Cracovia a coborât două poziții, ajungând pe locul al cincilea, dar rămâne una dintre principalele atracții culturale ale Europei.

Castelul Wawel din Cracovia
Castelul Wawel din Cracovia Foto: Wikipedia

Castelele din Spania ocupă locurile șase și șapte

Alhambra din Granada se află pe locul al șaselea, iar complexul său de palate, grădini și fortărețe este impresionant.

Alhambra din Granada
Alhambra din Granada Foto: Wikipedia
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Odată reședință a sultanilor nasrizi și, ulterior, a regilor Castiliei, Palatele Nasride, Generalife, Alcazaba și Palatul lui Carol al V-lea se numără printre cele mai emblematice spații ale complexului.

Palatul Regal din Madrid
Palatul Regal din Madrid Foto: Wikipedia

Vastul spațiu continuă, de fapt, să găzduiască recepții și evenimente oficiale ale familiei regale, însă publicul poate vizita obiective importante, printre care sala tronului, Sala Gasparini și capela regală.

Pe locul al optulea se află din nou Londra, cu emblematicul Turn al Londrei.

Această construcție străveche a fost martora unor evenimente care au influențat destinul Angliei, inclusiv execuția Annei Boleyn și dispariția fraților, prințul Edward al V-lea și Ducele de York.

Turnul Londrei
Turnul Londrei Foto: Wikipedia

În prezent, aici se află legendarele Bijuterii ale Coroanei, iar fortăreața este păzită de tradiționalii Yeoman Warders, precum și de corbi, considerați de unii drept gardienii cetății.

Castelul Neuschwanstein, din Alpii Bavarezi, a urcat pe locul al nouălea în clasament, datorită unei creșteri semnificative a numărului de recenzii.

Castelul Neuschwanstein
Castelul Neuschwanstein Foto: Flickr

Palatul, care pare desprins dintr-un basm, îi introduce pe vizitatori în lumea regelui Ludovic al II-lea al Bavariei, cunoscut drept „Regele Nebun” sau „Regele Lebădă”, și în fascinația acestuia pentru artă, arhitectură și legende medievale.

Pe locul al zecelea se află Castelul Bran din România. Cunoscut și drept „Castelul lui Dracula”, acesta face dintr-o vizită în Transilvania o experiență obligatorie pentru pasionații de tot ceea ce este misterios și înfricoșător.

Lacul vulcanic cu două insule și plaje spectaculoase. Orașul medieval de pe malul său pare desprins dintr-o carte poștală
Castelul Bran
Castelul Bran Foto: Lucian Ignat

Dincolo de mitul lui Dracula, castelul dezvăluie și secole de istorie românească, de la rolul său de fortăreață de graniță până la perioada în care a fost reședință regală.

Top 10 cele mai populare castele din Europa

  1. Castelul din Praga, Cehia
  2. Palatul Buckingham, Regatul Unit
  3. Palatul Schönbrunn, Austria
  4. Palatul Versailles, Franța
  5. Castelul Wawel, Polonia
  6. Alhambra, Spania
  7. Palatul Regal din Madrid, Spania
  8. Turnul Londrei, Regatul Unit
  9. Castelul Neuschwanstein, Germania
  10. Castelul Bran, România

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