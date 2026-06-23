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Video Filmul atacului sângeros din Sectorul 2. Momentul în care polițiștii trag în plină stradă pentru a-l opri pe tânărul care și-a înjunghiat tatăl

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O stradă din Sectorul 2 a devenit scena unui atac sângeros, iar momentul în care polițiștii trag pentru a-și salva viața a fost filmat. Imaginile arată cum un tânăr extrem de agitat, care tocmai își atacase tatăl cu cuțitul, refuză să se supună somațiilor și se năpustește asupra oamenilor legii, fiind oprit doar de gloanțele polițiștilor după o urmărire ca în filme.

UPDATE Poliția Capitalei: „Armele de serviciu s-au aflat permanent sub controlul polițiștilor”

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București reacționează după ce în spațiul public au fost vehiculate informații potrivit cărora doi polițiști și-ar fi scăpat armele de serviciu în timpul intervenției din această dimineață. 

Imaginile surprind o intervenție desfășurată într-un context operativ extrem de dinamic și cu un grad ridicat de risc, în care un bărbat înarmat cu două obiecte tăietoare-înțepătoare manifesta un comportament violent și se îndrepta amenințător către polițiști, ignorând în mod repetat somațiile și solicitările acestora de a renunța la armele albe pe care le avea asupra sa”, a transmis, marți, Poliția Capitalei, într-un comunicat. 

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București precizează că armele de serviciu „s-au aflat permanent sub controlul polițiștilor, neexistând niciun moment în care acestea să fie pierdute, abandonate sau să ajungă în afara posesiei acestora”.

„În una dintre secvențele video poate fi observat unul dintre obiectele tăietoare-înțepătoare folosite de agresor a căzut pe sol. Pentru a evita ca agresorul să intre în posesia acestuia și pentru eliminarea oricărui risc la adresa persoanelor aflate în zonă, polițistul a îndepărtat cuțitul, iar ulterior își introduce arma în port-armă Astfel, obiectul observat pe sol este cuțitul agresorului și nu arma de serviciu a polițistului”, se mai arată în comunicat.

„Intervenția s-a desfășurat într-o situație cu risc ridicat, generată de comportamentul violent al agresorului”

De asemenea, într-o altă secvență, în dinamica intervenției, unui polițist îi cade sprayul iritant-lacrimogen din dotare, acesta fiind ridicat imediat. Arma de serviciu a acestuia este însă vizibilă și se află permanent asupra sa. 

„Subliniem faptul că intervenția s-a desfășurat într-o situație cu risc ridicat, generată de comportamentul violent al agresorului, care reprezenta o amenințare reală atât pentru persoanele aflate în zonă, cât și pentru polițiști. Acțiunile acestora au urmărit în permanență protejarea vieții și integrității persoanelor implicate, precum și înlăturarea stării de pericol. Reiterăm faptul că polițiștii Capitalei au intervenit rapid, ferm și profesionist, reușind să salveze victima, să imobilizeze agresorul și să gestioneze eficient o situație care putea avea consecințe deosebit de grave”, precizează același comunicat.

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DGPMB subliniază că Intervenția polițiștilor s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor specifice, iar informațiile potrivit cărora aceștia și-ar fi scăpat armele de serviciu nu corespund realității și sunt infirmate de imaginile apărute în spațiul public.

Tânărul a încercat să-i atace și pe polițiști Captură video DGPMB
Tânărul a încercat să-i atace și pe polițiști Captură video DGPMB

Știrea inițială

Un incident deosebit de grav a avut loc marți dimineață în Sectorul 2. Un bărbat a sunat la 112, după ce fiul său a sărit la el cu cuțitul.

Polițiștii veniți la fața locului pentru a-l calma pe tânăr au fost la rândul lor atacați, unul dintre agenți fiind trântit la pământ de tânărul recalcitrant,

„Din primele verificări a rezultat faptul că acesta și-ar fi agresat tatăl cu două obiecte tăietoare-înțepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului și capului. În momentul intervenției, polițiștii au procedat la somarea repetată a agresorului pentru a renunța la cele două obiecte tăietoare-înțepătoare pe care le avea asupra sa. Bărbatul, în vârstă de 22 de ani, manifesta un comportament agitat și necooperant, continuând să adreseze amenințări și să reprezinte un pericol pentru persoanele din jur, inclusiv pentru polițiști. În vederea neutralizării pericolului, polițiștii au utilizat inițial spray iritant-lacrimogen, însă măsura nu a determinat încetarea comportamentului violent. Astfel, autorul nu s-a conformat procedurilor impuse de polițiști și s-a îndreptat amenințător cu obiectele tăietoare-înțepătoare către aceștia, amenințându-i cu acte de violență și a încercat să îi lovească”, potrivit Poliției Capitalei.

Văzând că viața le este pusă în pericol direct, polițiștii au reacționat conform protocolului legal. Aceștia au scos armamentul din dotare și au tras focuri de armă pentru a-l soma și a-l opri pe agresor din înaintare.

„Bărbatul a încercat să fugă de la fața locului, fiind urmărit, prins și imobilizat de polițiști. Prin intervenția lor rapidă, fermă și profesionistă, aceștia au reușit să înlăture starea de pericol și să prevină producerea unor consecințe mult mai grave. Persoana vătămată a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind transportată ulterior la o unitate spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare”, mai anunță Poliția.

El se află acum la poliție, la audieri.

Amintim că, tot anul acesta, un tânăr și-a înjunghiat mortal tatăl, un polițist din Piatra Neamț. 

În urmă cu câțiva ani, un bărbat a murit după fix şase luni din momentul când a fost înjunghiat de fiu.

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