S-a intervenit cu mascații la Babadag. Focuri de armă trase de polițiști pentru a opri un conflict violent

Polițiștii au fost chemați să aplaneze un conflict care se derula pe o stradă din Babadag, județul Tulcea, iar pentru că cei implicați nu s-au supus somațiilor au fost trase două focuri de armă în plan vertical.

Un polițist care a intervenit la un scandal în orașul Babadag a fost nevoit să-și folosească arma din dotare pentru a-i potoli pe indivizii implicați în eveniment.

„La data de 26 mai 2026, în jurul orei 17:45, polițiștii din cadrul Politiei Orașului Babadag au fost sesizați cu privire la faptul că pe o stradă din oraș are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului s-a deplasat de îndată un echipaj de siguranţă publică aflat în serviciu, fiind identificați trei tineri, de 23, 20 şi un minor, de 15 ani, implicați într-un conflict, la care asistau şi alte persoane”, anunță, miercuri dimineață, Poliţia județeană Tulcea, potrivit News.

Poliția mai precizează că întrucât persoanele implicate nu au dat curs somațiilor adresate de polițiști, iar situația prezenta risc de escaladare, polițistul a executat două focuri de armă în plan vertical, pentru descurajarea şi dispersarea persoanelor implicate.

„În urma intervenției, conflictul a fost aplanat fără a exista persoane rănite sau bunuri distruse. Totodată, pentru prevenirea degenerării situaţiei, în zonă au fost direcționate echipaje din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi alţi poliţişti”, menţionează IPJ Tulcea.

În cauză, sunt continuate cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.