O femeie de 46 de ani, dată dispărută de familie, a fost găsită moartă, cu urme de violență, într-o locuință din comuna Văcărești, județul Dâmbovița. Anchetatorii au descoperit ulterior și trupul neînsuflețit al principalului suspect, un bărbat de aceeași vârstă, despre care oamenii legii au aflat detalii șocante. Este conturată ipoteza unei crime urmate de sinucidere.

Femeia ar fi fost ucisă. Bărbatul s-ar fi s-a sinucis imediat după crimă Foto: FB Gazeta Dâmboviței

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, alerta a fost dată sâmbătă, în jurul orei 14:30, după ce fiul femeii a anunțat că aceasta plecase de acasă și nu mai revenise.

Din informațiile oferite polițiștilor, femeia se deplasase la locuința unei bătrâne din comuna Văcărești, pe care o îngrijea periodic, relatează Gazeta Dâmboviței.

În urma verificărilor, oamenii legii au găsit cadavrul femeii, care prezenta urme de violență. Anchetatorii au descoperit ulterior și trupul unui bărbat de 46 de ani într-o anexă a locuinței.

Surse apropiate anchetei susțin că femeia era din comuna Vulcana Pandele și se ocupa de îngrijirea mamei suspectului. Până în acest moment, nu au fost semnalate conflicte anterioare între cei doi, iar apropiații afirmă că nu existau indicii privind o relație care să fi putut degenera într-un episod violent.

Ce au aflat anchetatorii despre bărbat

Ancheta a scos însă la iveală un detaliu important despre principalul suspect, potrivit Gazetei de Dâmbovița. Bărbatul fusese eliberat condiționat din penitenciar în cursul anului trecut, după ce executase o pedeapsă pentru omor.

Acesta fusese condamnat de autoritățile spaniole pentru uciderea concubinei sale într-un caz petrecut în anul 2008. O parte din pedeapsă a fost executată în Spania, iar din 2015 bărbatul a fost transferat și încarcerat într-un penitenciar din România.

În prezent, polițiștii și procurorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia și motivul care ar fi stat la baza atacului. Deocamdată, anchetatorii nu au comunicat oficial ce a declanșat conflictul care s-a soldat cu moartea femeii.

„În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița”, au transmis reprezentanții IPJ Dâmbovița.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs una dintre cele mai grave crime investigate în acest an în județul Dâmbovița.

Amintim că, luna trecută, o femeie de 44 de ani, mamă a patru copii, a fost ucisă de soțul său, în vârstă de 46 de ani, în județul Galați. Potrivit rudelor și localnicilor, victima ar fi fost agresată în repetate rânduri, însă nu a depus plângere împotriva bărbatului. Anul trecut, femeia ar fi sunat la 112, spunând că se află în pericol, dar ulterior și-a retras reclamația.

În septembrie, o femeie de 42 de ani a fost ucisă în municipiul Roman, județul Neamț, iar concubinul acesteia, în vârstă de 45 de ani, a murit ulterior după ce s-a aruncat de la etajul al patrulea al unui bloc.