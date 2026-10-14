Bărbatul care și-a bătut amanta până a lăsat-o inconștientă, apoi a călcat-o cu mașina, condamnat pe viață

Tribunalul Prahova a pronunțat sentința în cazul unei crime comise în comuna Baba Ana, unde o femeie a fost ucisă de bărbatul cu care avea o relație. Acesta a bătut-o cu bestialitate, iar apoi a trecut cu mașina peste ea.

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Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a fost condamnat miercuri, 14 octombrie, la închisoare pe viață pentru omor calificat cu premeditare și cruzimi. În aceeași hotărâre, Tribunalul Prahova a stabilit că familia victimei trebuie să primească daune morale de 135.000 de euro, sumă pe care o va plăti o societate de asigurări. Sentința nu este definitivă.

Potrivit informațiilor prezentate de procurori după crimă, între bărbat și victimă exista o relație extraconjugală. În dimineața atacului, acesta a urmărit-o cu un Volkswagen Tiguan pe DJ 102D, în comuna Baba Ana, și a amenințat-o că o omoară, apoi se sinucide.

Când femeia a încercat să scape, abandonând bicicleta, bărbatul a acroșat-o cu mașina. Apoi a coborât și a lovit-o cu pumnii și picioarele, lăsând-o inconștientă, după care s-a urcat din nou la volan, a trecut cu roțile peste ea şi a plecat

„La data de 02.09.2025, în jurul orei 07:30, în timp ce afla pe un drum public, pe raza satului Baba Ana, comuna Baba Ana, județul Prahova, inculpatul G. I. (bărbat, 53 ani), cu premeditare, a urmărit cu autovehiculul marca Volkswagen Tiguan victima F. T. (femeie, 57 ani), care se deplasa cu bicicleta pe DJ 102D, în direcţia oraşului Mizil, a ameninţat-o că o omoară şi că se sinucide şi el, a acroşat-o cu partea dreaptă a autovehiculului după ce victima abandonase bicicleta şi încerca să fugă, a continuat prin exercitarea de acte de violenţă fizică de mare intensitate asupra acesteia, lovind-o cu pumnii şi picioarele la nivelul capului şi a trunchiului, iar ulterior s-a urcat la volanul autovehiculului şi a trecut cu roţile acestuia peste corpul victimei care zăcea, inconştientă, la nivelul solului, părăsind rapid locul faptei şi lăsând victima, în stare critică, să agonizeze”, transmiteau procurorii la data comiterii agresiunii.

Femeia a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, însă a murit în aceeași seară. Polițiștii l-au depistat pe bărbat la scurt timp după atac. Acesta, într-adevăr, încercase să-şi ducă planul iniţial până la sfârşit, adică să se sinucidă şi ingerase substanțe toxice, astfel că, în primă fază el a fost transportat la spital.

La aproximativ un an de la acest incident, a venit şi sentinţa: închisoare pe viaţă.