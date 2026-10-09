O româncă de 37 de ani, ucisă de partener în Spania. Bărbatul s-a sinucis ulterior

O româncă în vârstă de 37 de ani a fost ucisă de soțul ei, joi, 8 octombrie, în Spania, iar bărbatul s-ar fi sinucis ulterior. Femeia nu figura în sistemul VioGén, destinat monitorizării victimelor violenței împotriva femeilor.

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Potrivit El Pais, nici bărbatul, care era spaniol, nu figura în sistemul VioGén. Vârsta lui nu este cunoscută.

Serviciul de urgență 112 din regiunea Castilia-La Mancha a primit un apel joi după-amiază, de la tatăl femeii, care nu reușea să intre în locuință și știa că fiica sa și bărbatul se aflau în interior.

Serviciul de urgență a alertat Garda Civilă și pompierii din cadrul detașamentului din Motilla del Palancar, aflat la aproximativ 40 de kilometri distanță. După ce au intrat în locuință, aceștia au găsit cadavrele celor doi.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care a constatat decesul, precum și o echipă de sprijin psihosocial a Crucii Roșii, care acordă asistență familiei.

Reprezentanții Guvernului regional din Castilia-La Mancha au condamnat cazul, iar consiliera pentru Egalitate, Sara Simón, și președintele regiunii, Emiliano García-Page, și-au exprimat indignarea și tristețea, transmițând condoleanțe familiilor victimelor.

„Dacă se confirmă că ne aflăm în fața unei noi crime motivate de violența de gen, simt și o furie și o indignare imense. Mă doare profund că în continuare pierdem vieți din cauza unei forme de violență pe care nu ar trebui să o acceptăm sau să o normalizăm niciodată. Nu ne putem resemna”, a scris Simón.

După confirmarea cazului, numărul femeilor ucise de partenerii sau foștii parteneri în Spania a ajuns la 42 de la începutul anului și la 1.383 din 2003, când au început să fie colectate statisticile oficiale. Totodată, din 2013, 539 de copii minori au rămas orfani în urma acestor crime, dintre care 29 în acest an.

Autoritățile oferă asistență victimelor și familiilor prin linia telefonică 016, disponibilă non-stop în 53 de limbi.