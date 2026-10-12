Femeie ucisă de soț în Galați, după ani de abuzuri. Mărturia cutremurătoare a mamei: „Numai răstignită pe cruce n-a fost”

O femeie de 44 de ani, mamă a patru copii, a fost ucisă de soțul său, în vârstă de 46 de ani, în județul Galați. Potrivit rudelor și localnicilor, victima ar fi fost agresată în repetate rânduri, însă nu a depus plângere împotriva bărbatului. Anul trecut, femeia ar fi sunat la 112, spunând că se află în pericol, dar ulterior și-a retras reclamația.

O femeie de 44 de ani, mamă a patru copii, a fost ucisă de soțul său. Foto: Arhivă

Crima s-ar fi produs în urma unui conflict între cei doi soți. Anchetatorii susțin că bărbatul și-a înjunghiat soția, provocându-i răni grave care au dus la deces, notează știrileprotv.ro.

Mama victimei a povestit că fiica sa ar fi trecut prin episoade repetate de violență și că, de teamă pentru viitorul copiilor, a evitat să ceară ajutorul autorităților.

„O bătea el și o dădea la câini. Numai răstignită pe cruce n-a fost, în rest, toate celea le-a făcut. A zis «nu te du la primărie, că am fetele studente, îmi face fetele de rușine, nu te du la primărie»”, a declarat femeia.

În urmă cu aproximativ trei ani, mama și surorile victimei ar fi mers la primăria din Smulți pentru a cere sprijin, după ce au observat că aceasta avea frecvent răni și vânătăi.

Ionelia Gaiu, reprezentantă a Serviciului de Asistență Socială din cadrul primăriei, a spus că a încercat să discute cu femeia, însă aceasta nu a recunoscut pe deplin situația reclamată de familie.

„Ne-a zis că Cornelia e agresată de soț. Acuma nu știm... Eu am chemat-o, am încercat să vorbesc cu ea, n-am putut. L-a și apărat, în sensul că ar avea și ea partea ei de vină, că e rea de gură...”, a povestit aceasta.

Primarul comunei Smulți, Costică Gafton, a declarat că a întâlnit-o pe femeie o singură dată în ultimii doi ani și că atunci avea urme vizibile de lovituri.

„În ultimii doi ani am văzut-o o singură dată. Și atunci într-adevăr avea câteva semne pe la ochi, vânătăi”, a spus edilul.

Cu aproximativ un an înainte de crimă, victima ar fi apelat serviciul de urgență și ar fi anunțat că se află în pericol. Ulterior, a ajuns la secția de poliție din localitate, însă și-a retras plângerea.

Cei doi aveau împreună patru copii: două fiice adulte, în vârstă de 25 și 27 de ani, și doi copii minori, o fată de 10 ani și un băiat de 12 ani.

Potrivit autorităților locale, bărbatul ar fi avut antecedente penale și ar fi fost închis în tinerețe. Unii localnici au mărturisit că se tem de el.

„Îmi e și frică, că dacă vine de acolo și vine peste noi?”, a spus o femeie din comunitate.

Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor asupra unui membru de familie. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 25 de ani de închisoare sau detenția pe viață.

Centrul FILIA, organizație care promovează drepturile femeilor și egalitatea de șanse, consideră că moartea femeii din Galați este cel de-al 31-lea caz de femicid înregistrat în acest an.