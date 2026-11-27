Românii au început deja deplasările pentru minivacanța de 1 Decembrie, care aduce patru zile libere, de sâmbătă până marți inclusiv. Gările sunt tot mai aglomerate, iar autoritățile se așteaptă la un trafic intens pe principalele șosele care duc spre stațiunile montane și marile orașe turistice.

Fluxul de călători a crescut Foto: Shutterstock

În Gara de Nord, fluxul de călători a crescut odată cu apropierea weekendului prelungit, potrivit TVR Info. Mulți români aleg să petreacă zilele libere în familie, în timp ce alții se îndreaptă către destinații turistice precum Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca sau Craiova.

Aglomerația este așteptată și pe drumurile naționale și autostrăzi, în special pe rutele care duc spre zonele montane.

Poliția a anunțat măsuri suplimentare pentru fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor în perioada următoare.

Salvamont: atenție la traseele montane și la acumulările de zăpadă

În paralel, Salvamont România le recomandă turiștilor care aleg muntele pentru minivacanță de 1 Decedmbrie să fie extrem de prudenți, în condițiile în care ninsorile din ultimele zile au dus la depunerea unui consistent important de zăpadă.

Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România, avertizează că pe anumite pante există riscul producerii unor avalanșe, potrivit Tvr Info

„Turiștii trebuie să fie atenți în abordările traseelor din zona montană, avem ninsoare căzută destul de multă în ultimele zile, dar avem și strat foarte mare de zăpadă depus din cauza vântului și atunci s-ar putea ca pe anumiți versanți să avem acumulări mari de zăpadă care chiar pot să curgă și să formeze avalanșe.”

Cei care ajung la munte în aceste zile sunt sfătuiși să evite traseele alpine înalte atunci când vizibilitatea este redusă sau când turiștii nu au suficientă experiență pentru astfel de condiții:

„Nu le recomandăm turiștilor să iasă în zona alpină înaltă dacă nu au o vizibilitate foarte bună pe trasee, astfel încât să le permită să-și aleagă traseul corect sau dacă nu au experiența necesară”.

Totodată, cei care aleg drumețiile montane sunt sfătuiți să folosească echipament adecvat pentru temperaturi scăzute și vânt puternic.

Verificați schiurile înainte de prima coborâre

În condițiile în care unele pârtii ar putea fi deschise în acest weekend, Salvamont recomandă schiorilor să își verifice atent echipamentele înainte de începerea sezonulu:

„Cei care se vor îndrepta către pârtiile de schi (...) să-și verifice cu atenție legăturile de schi, să vadă dacă acestea funcționează corect, dacă sunt reglate corespunzător cu greutatea pe care schiorii o au acum”.

De asemenea, turiștii sunt avertizați că fluctuațiile de temperatură pot favoriza apariția porțiunilor înghețate pe pârtii, motiv pentru care verificarea echipamentului este esențială.

Avertisment pentru cei care folosesc sănii improvizate

Salvamont atrage atenția și asupra unui pericol frecvent întâlnit în sezonul rece: utilizarea mijloacelor improvizate pentru alunecarea pe zăpadă:

„Să nu încerce să alunece pe pantele de munte acoperite cu zăpadă cu mijloace improvizate, cu saci sau cu folii de plastic”.

Potrivit lui Sabin Cornoiu, astfel de obiecte sunt greu de controlat și pot deveni extrem de periculoase.

„Acestea sunt necontrolabile, la un moment dat pot să prindă viteză foarte mare, pot deveni adevărate «ghiulele vii» și orice obstacol pe care îl întâlnesc în față duce către accident”, explică Salvamont

Pentru a face față afluxului de turiști, toate serviciile Salvamont din țară vor suplimenta efectivele de salvatori montani în această minivacanță.

„Știm că este o minivacanță în care oamenii vor merge către munte, se vor îndrepta către zonele în care este zăpadă și atunci trebuie să ne dimensionăm și noi corect efectivele cu care vom interveni în această perioadă”, a declarat președintele Salvamont România.