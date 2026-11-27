Centrele de date au devenit o infrastructură esențială pentru economia digitală. De la serviciile bancare și platformele de comerț online până la inteligența artificială și aplicațiile utilizate zilnic de milioane de oameni, toate depind de capacitatea unor astfel de facilități de a stoca, procesa și transmite volume mari de informații.

Centrele de date au devenit o infrastructură esențială pentru economia digitală Foto: Shutterstock

Pe măsură ce companiile adoptă servicii cloud și investesc în inteligență artificială, cererea pentru capacități de procesare crește. Această evoluție atrage investiții importante în infrastructura digitală, iar România are oportunitatea de a deveni o piață relevantă pentru dezvoltarea centrelor de date în Europa Centrală și de Est.

Totuși, atragerea unor astfel de investiții presupune mai mult decât disponibilitatea terenurilor și existența unei conexiuni bune la internet. Accesul la energie electrică, stabilitatea rețelelor, infrastructura de telecomunicații și predictibilitatea reglementărilor sunt factori care pot influența decisiv alegerea unei țări.

De ce investesc companiile miliarde de euro în centre de date

Un centru de date este o facilitate specializată în care sunt instalate servere, echipamente de stocare, sisteme de răcire și infrastructură de alimentare electrică. Acestea funcționează permanent și asigură accesul la informațiile și aplicațiile utilizate de companii, instituții și consumatori.

Dezvoltarea inteligenței artificiale a schimbat însă dimensiunea acestor investiții. Modelele AI necesită putere mare de calcul, procesoare specializate și infrastructură capabilă să gestioneze cantități foarte mari de date. În consecință, operatorii construiesc facilități mai mari și investesc în echipamente tot mai performante.

Centrele de date sunt importante și pentru companiile care nu dezvoltă tehnologii proprii. O bancă poate utiliza infrastructură cloud pentru aplicațiile sale, un retailer pentru administrarea comenzilor și stocurilor, iar o companie industrială pentru analiza datelor provenite de la echipamentele de producție.

Astfel, infrastructura centrelor de date susține indirect activitatea unor sectoare economice foarte diferite.

România, o piață cu potențial, dar cu provocări energetice

Poziția geografică a României, conectivitatea regională și dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații pot reprezenta avantaje în atragerea investițiilor în centre de date.

Bucureștiul este principalul punct de concentrare a infrastructurii digitale, însă dezvoltarea unor astfel de facilități poate fi analizată și în alte zone ale țării, în funcție de accesul la energie, fibră optică și terenuri adecvate.

Una dintre cele mai importante provocări este însă alimentarea cu energie electrică. Centrele de date funcționează permanent, iar serverele și sistemele de răcire au nevoie de o sursă stabilă de electricitate. O facilitate de mari dimensiuni poate solicita o putere comparabilă cu cea necesară alimentării unui oraș de dimensiuni mai mici.

Pentru investitori, nu este suficient ca energia să fie disponibilă pe piață. Contează și capacitatea rețelei de transport și distribuție de a susține consumul suplimentar, timpul necesar pentru racordare și costurile aferente.

În plus, extinderea capacităților de procesare poate pune presiune pe infrastructura energetică locală. De aceea, dezvoltarea centrelor de date trebuie corelată cu investițiile în rețele electrice și cu disponibilitatea unor surse de energie stabile.

Cât costă construirea unui centru de date

Investițiile în centre de date sunt considerabile, iar valoarea lor depinde de capacitatea de procesare, nivelul de redundanță, tehnologia utilizată și standardele de securitate.

Costurile nu se limitează la achiziția terenului și construcția clădirii. O parte importantă din buget este alocată serverelor, echipamentelor de rețea, sistemelor de răcire, generatoarelor de rezervă și instalațiilor care asigură continuitatea alimentării cu energie.

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În cazul facilităților destinate inteligenței artificiale, cheltuielile pot crește semnificativ din cauza procesoarelor specializate și a densității mai mari de putere necesare pentru operarea acestora.

Pe lângă investiția inițială, operatorii trebuie să suporte costuri permanente cu electricitatea, mentenanța, personalul tehnic și securitatea infrastructurii.

Acesta este unul dintre motivele pentru care investitorii analizează atent condițiile oferite de fiecare țară înainte de a decide unde construiesc noi facilități.

Ce câștigă economia locală dintr-un astfel de proiect

Construirea unui centru de date poate genera beneficii pentru mai multe sectoare economice. În prima etapă, proiectul presupune lucrări de construcție, instalarea echipamentelor și contracte pentru furnizorii de infrastructură electrică și de telecomunicații.

Ulterior, activitatea centrului generează cerere pentru specialiști IT, ingineri, tehnicieni, personal de mentenanță și servicii de securitate.

Totuși, centrele de date nu sunt investiții care generează automat zeci de mii de locuri de muncă. Odată finalizată construcția, operarea unei facilități poate necesita un număr relativ redus de angajați, în raport cu valoarea investiției.

Beneficiile economice pot apărea și indirect. Dezvoltarea infrastructurii locale poate atrage companii de tehnologie, furnizori de servicii cloud și firme care au nevoie de capacități de procesare apropiate de piețele pe care activează.

Pentru România, un asemenea ecosistem ar putea contribui la dezvoltarea unor servicii digitale cu valoare adăugată mai mare și la consolidarea poziției țării pe piața regională de tehnologie.

Consumul de energie și apă, două probleme pentru dezvoltarea infrastructurii

Extinderea centrelor de date aduce și provocări de mediu. Serverele generează căldură, iar menținerea temperaturilor optime necesită sisteme de răcire care pot consuma cantități importante de energie și, în anumite tehnologii, apă.

În condițiile în care cererea pentru procesare crește, operatorii sunt nevoiți să găsească soluții pentru reducerea consumului și eficientizarea infrastructurii.

Printre acestea se numără utilizarea sistemelor de răcire cu lichid, recuperarea căldurii produse de servere și integrarea unor surse de energie regenerabilă.

Comisia Europeană urmărește și eficiența energetică a centrelor de date. Directiva privind eficiența energetică prevede obligații de raportare pentru operatorii centrelor de date cu o putere instalată a tehnologiei informației de cel puțin 500 kW.

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Aceste informații permit evaluarea consumului de energie, a eficienței infrastructurii și a impactului asupra mediului.

Poate România să devină un hub regional pentru centre de date?

Pentru a atrage proiecte de mari dimensiuni, România trebuie să ofere investitorilor condiții predictibile pe termen lung. Accesul la energie, racordarea rapidă la rețele, conectivitatea internațională și disponibilitatea specialiștilor sunt elemente care pot influența decizia finală.

Un alt factor este dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații. Centrele de date trebuie conectate rapid și sigur la alte facilități și la rețelele internaționale, pentru a putea deservi clienți din mai multe țări.

În paralel, România trebuie să concureze cu piețe care au deja o infrastructură digitală dezvoltată și experiență în atragerea unor asemenea investiții.

Pentru investitori, alegerea unei locații nu se face doar pe baza costului terenului sau al forței de muncă. Contează costul total de operare pe o perioadă de mai mulți ani, iar energia și infrastructura de conectare pot cântări mai mult decât alte avantaje locale.