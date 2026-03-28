Video Explozie puternică într-un bloc din Caracal: 25 de locatari au fost evacuați. O femeie rănită, transportată la spital

O explozie puternică s-a produs sâmbătă într-un bloc de locuințe din orașul Caracal, fără a fi urmată de incendiu. Incidentul a provocat panică printre locatari, iar 25 de persoane au fost evacuate. Proprietara apartamentului afectat a suferit arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corporală și a fost transportată de urgență la Spitalul Caracal

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentelor Caracal și Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, o autospecială pentru intervenție CBRN (chimică, biologică, radiologică, nucleară), o autospecială pentru primă intervenție și un microbuz de intervenție.

De asemenea, două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) au acordat asistență medicală.

Din imobilul cu regim de înălțime parter plus patru etaje au fost evacuate, până în acest moment, 25 de persoane.

„Proprietara apartamentului afectat a suferit arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corporală și a fost transportată de urgență la Spitalul Caracal pentru îngrijiri medicale”, a transmis ISU.

Cauza exploziei urmează a fi stabilită de specialiști, autoritățile desfășurând cercetări la fața locului.