România riscă suspendarea unor angajamente din fondurile europene, în valoare de aproximativ 5,5 miliarde de lei, dacă nu respectă angajamentele privind reducerea deficitului bugetar. Avertismentul a fost lansat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat că țara noastră se află în procedura de deficit excesiv din aprilie 2020 și a primit deja două constatări privind lipsa unor măsuri eficace.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit ministrului, o a treia constatare a Consiliului privind absența unor acțiuni eficiente ar putea determina Comisia Europeană să propună suspendarea angajamentelor din fondurile UE. Sancțiunea ar reprezenta 0,25% din PIB, echivalentul a aproximativ 5,5 miliarde de lei.

„Cadrul fiscal al Uniunii Europene adaugă o sancțiune financiară severă în caz de eșec. România se află în procedura de deficit excesiv din aprilie 2020 și a primit două constatări ale Consiliului privind lipsa unor acțiuni eficace. O a treia constatare ar obliga Comisia să propună suspendarea angajamentelor UE, care ar fi de 0,25% din PIB — circa 5,5 miliarde de lei — cu plafoane mai ridicate în caz de neconformare persistentă”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a atras atenția că România trebuie să adopte măsuri suplimentare în 2027 pentru a-și respecta angajamentele fiscale. El a invocat și previziunile de toamnă ale Comisiei Europene, care semnalează necesitatea unor noi măsuri pentru menținerea traiectoriei de ajustare bugetară.

„Previziunea de toamnă a Comisiei Europene avertizează că sunt necesare măsuri suplimentare în 2027 pentru a menține această situație”, a mai spus ministrul.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat vineri raportul privind starea finanțelor publice, care arată că, în pofida reducerii deficitului cu 27 de miliarde de lei în primele zece luni ale anului, instituțiile statului solicită alocări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, iar datoria publică a ajuns la 61,1% din PIB. Ministrul avertizează că marja de manevră pentru construirea bugetului pe 2027 este foarte redusă, iar amânarea ajustărilor fiscale ar putea avea consecințe directe asupra ratelor la credite, puterii de cumpărare și locurilor de muncă.