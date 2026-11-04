Explozia din Rahova: șase inculpați, trimiși în judecată după tragedia soldată cu patru morți. Cum s-a produs deflagrația și cine nu a intervenit

Șase inculpați, două persoane juridice și patru persoane fizice, au fost trimiși în judecată în dosarul exploziei produse pe 17 octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova, din București. În urma deflagrației, patru persoane au murit, alte opt au fost rănite, iar 54 de apartamente au fost distruse. Ancheta a scos la iveală că operatorul de distribuție a fost sesizat de șapte ori în legătură cu mirosul de gaz din zonă.

Explozia a distrus blocul Foto: Profimedia

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti-Secţia de urmărire penală au dispus, la data de 04.11.2026, trimiterea în judecată a şase inculpaţi, două persoane juridice şi patru persoane fizice, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, (...) în dosarul privind explozia produsă în data de 17 octombrie 2025 într-un imobil din cartierul Rahova, sector 5”, anunţă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Cei șase inculpați sunt operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale din zonă, doi angajați ai acestuia, instalatori de rețele care au intervenit în calitate de agenți de urgență, un operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru verificarea și revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, precum și doi instalatori autorizați angajați ai acestei societăți.

Operatorul de gaze, sesizat de șapte ori înainte de explozie

Potrivit anchetatorilor, cei șase inculpați au avut contribuții culpabile distincte și nu au luat măsurile necesare după apariția unei scurgeri de gaze din sistemul de distribuție. Aceștia nu au identificat natura defecțiunii, nu au localizat și izolat sursa și nu au împiedicat migrarea și acumularea gazelor în imobil.

„În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că cei şase inculpaţi, prin contribuţii culpabile distincte, după manifestarea unei scăpări de gaze provenite din sistemul de distribuţie, nu au asigurat adoptarea măsurilor necesare identificării naturii defectului, localizării şi izolării sursei şi împiedicării migrării şi acumulării gazelor în imobil. În toate cele şase situaţii, rezultatul a fost produs prin omisiunea îndeplinirii unor obligaţii de intervenţie şi de siguranţă, starea de pericol fiind astfel menţinută până la producerea exploziei”, arată procurorii.

În cazul operatorului sistemului de distribuție, anchetatorii au reținut deficiențe în organizarea și desfășurarea intervențiilor de urgență. Compania a fost sesizată de șapte ori în legătură cu mirosul de gaz resimțit la cele două blocuri învecinate.

Foto: captură video

Procurorii susțin că intervențiile inițiale nu au fost continuate prin mobilizarea echipelor și a resurselor necesare pentru localizarea și securizarea problemelor.

De asemenea, controalele nu ar fi fost efectuate în ordinea prevăzută de proceduri, care impuneau verificarea mai întâi a rețelei de distribuție, a căminelor celorlalte utilități și a subsolurilor clădirilor învecinate și abia ulterior a instalațiilor de utilizare.

Alte deficiențe constatate au vizat închiderea incidentelor fără o fundamentare tehnică verificabilă, fără clarificarea rezultatelor măsurătorilor, precum și părăsirea zonei înainte de identificarea defectului și eliminarea completă a gazelor din imobil.

Totodată, sesizările succesive din aceeași zonă nu ar fi fost analizate împreună, deși mirosul de gaz reapăruse după oprirea și sigilarea alimentării.

Explozia de la blocul Rahova Foto: FB

Ce au făcut cei doi agenți de intervenție

Primul agent de intervenție, în vârstă de 54 de ani, a ajuns la blocul în care s-a produs explozia pe 16 octombrie 2025, între orele 07.54 și 09.19. Potrivit procurorilor, acesta ar fi efectuat verificări incomplete, fără să examineze efectiv subsolul și fără să controleze rețeaua de distribuție în zonele prevăzute de proceduri, deși existau indicii privind prezența metanului.

Anchetatorii susțin că agentul a orientat evaluarea incidentului către o altă posibilă sursă, inclusiv monoxidul de carbon, care este incolor și inodor și nu putea explica mirosul reclamat de locatari.

De asemenea, acesta nu ar fi comunicat corespunzător constatările și persistența manifestărilor după oprirea alimentării, nu ar fi solicitat continuarea intervenției cu resurse adecvate și s-ar fi limitat la întreruperea și sigilarea alimentării instalației de utilizare. A părăsit locul fără ca defectul din sistemul de distribuție să fie identificat și securizat.

Cel de-al doilea agent, în vârstă de 31 de ani, a intervenit de două ori la blocul învecinat. Prima intervenție a avut loc în 16 octombrie 2025, între orele 13.39 și 14.12, iar cea de-a doua în noaptea de 17 octombrie, între orele 01.07 și 01.40.

La prima intervenție, acesta a închis și sigilat alimentarea imobilului, fără să verifice rețeaua de distribuție, căminele celorlalte utilități și subsolurile clădirilor învecinate. La revenirea în zonă, după mai bine de 11 ore, mirosul de gaz și alarmele reapăruseră, deși alimentarea fusese oprită chiar la intervenția sa. În plus, măsurătorile indicau prezența metanului.

Cu toate acestea, procurorii susțin că agentul a apreciat că incidentul nu se confirmă și nu a dispus continuarea și extinderea verificărilor pentru identificarea și izolarea sursei.

Răspunderea acestuia a fost reținută deși explozia s-a produs în blocul învecinat. Anchetatorii au stabilit că manifestările de la ambele imobile proveneau din aceeași sursă: conducta subterană avariată care alimenta blocul 32 și care rămăsese sub presiune.

Gazele au migrat prin sol și infrastructura subterană atât către blocul 32, cât și, în cantitate mai mică, spre blocul 33. Procurorii apreciază că o verificare completă la cel de-al doilea imobil ar fi putut duce la identificarea aceleiași surse și la izolarea acesteia.

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După încheierea celei de-a doua intervenții, la ora 01.40, au mai trecut aproximativ șapte ore și jumătate până la explozie, interval în care puteau fi luate inclusiv măsuri de evacuare a locatarilor.

Instalatorii au detectat gaze, dar nu au anunțat operatorul de distribuție

În dosar sunt inculpați și o societate autorizată ANRE pentru verificarea și revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, precum și doi instalatori angajați ai acesteia.

Cei doi au intervenit la blocul 32 în 16 octombrie 2025, între orele 16.30 și 17.00, în baza unui contract de revizie tehnică încheiat cu asociația de proprietari, după oprirea alimentării cu gaze.

Unul dintre instalatori, în vârstă de 23 de ani, a făcut verificări cu detectorul în spațiile comune, inclusiv în zona accesului către subsol. Celălalt, în vârstă de 26 de ani, a redeschis temporar alimentarea și a participat la verificarea aparatelor de utilizare din două apartamente.

Deși a fost detectată prezența gazelor în imobil, verificările nu au fost extinse la subsol și la celelalte zone prin care acestea se puteau infiltra. Mirosul a fost atribuit unor materiale arse, iar instalatorii au părăsit clădirea fără să anunțe operatorul de distribuție, fără să asigure aerisirea și supravegherea spațiilor afectate. Totul s-a întâmplat cu mai mult de 16 ore înainte de explozie.

Procurorii precizează că instalatorilor nu li se impută faptul că nu au reparat conducta subterană, deoarece această operațiune revenea operatorului de distribuție, ci faptul că nu au anunțat imediat compania competentă și nu au menținut măsurile de protecție necesare.

Cum s-a produs explozia din Rahova

Potrivit probelor administrate în anchetă, în dimineața zilei de 16 octombrie 2025, aproximativ între orele 06.15 și 07.00, unele defecte produse la cablurile electrice subterane au provocat încălzirea și perforarea, în două puncte, a conductei de polietilenă care alimenta cu gaze naturale blocul 32. Conducta era amplasată între blocurile 32 și 33.

„Gazele eliberate în sol au pătruns în canalul termic subteran, au migrat prin acesta către subsolul blocului 32, scara 2, şi s-au propagat vertical prin puţul liftului şi prin celelalte goluri şi canalizaţii tehnice ale construcţiei. Acumularea progresivă a gazelor, îndeosebi la nivelurile superioare ale imobilului, a determinat formarea unui amestec exploziv gaz-aer, care s-a aprins în data de 17 octombrie 2025, la ora 09:08, la nivelul etajelor 5 şi 6. Explozia s-a iniţiat într-un apartament de la etajul 5, iar sursa cea mai probabilă de aprindere a fost o scânteie produsă la acţionarea unui întrerupător electric”, mai arată procurorii.

Anchetatorii explică și de ce oprirea alimentării cu gaze a instalației de utilizare a blocului nu a oprit scurgerea. Sursa se afla în amonte, la conducta subterană avariată, care făcea parte din sistemul de distribuție. Prin urmare, gazele au continuat să se scurgă și să se acumuleze în clădire chiar și după oprirea alimentării.

Patru morți, opt răniți și 54 de apartamente inutilizabile

Bilanțul exploziei a fost de patru persoane decedate și alte opt rănite. Toate cele 54 de apartamente de pe scara afectată au fost aduse în stare de neîntrebuințare. În plus, 96 de imobile învecinate au fost deteriorate, iar 45 de autoturisme aflate în apropiere au fost distruse sau avariate.

„Explozia a provocat decesul a patru persoane şi vătămarea corporală a altor opt persoane. Imobilul a fost distrus şi degradat, toate cele 54 de apartamente ale scării fiind aduse în stare de neîntrebuinţare. Totodată, au fost deteriorate 96 de imobile învecinate şi au fost distruse sau deteriorate 45 de autoturisme aflate în proximitate”, mai transmit procurorii.

Peste 200 de persoane au fost audiate

Ancheta a fost finalizată la aproximativ un an de la producerea exploziei și a presupus un volum important de activități de urmărire penală. Cercetarea la fața locului s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza stării structurale a clădirii, și a fost extinsă la cele 96 de imobile din vecinătate.

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Procurorii au dispus decopertări și măsurători ale concentrațiilor de gaze în infrastructura subterană și au fost realizate trei expertize de specialitate: una tehnică judiciară în domeniul gazelor naturale, una electroenergetică și una criminalistică în domeniul exploziilor și incendiilor.

În cadrul anchetei au fost audiate peste 200 de persoane și au fost efectuate percheziții domiciliare și informatice. La cercetări au participat polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și specialiști de la INSEMEX Petroșani, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Institutul Național de Expertize Criminalistice și Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”.

Procurorii au dispus însă clasarea cauzei față de operatorul de distribuție a energiei electrice, care avusese calitatea de suspect. Deși probele au confirmat că efectul termic al defectului electric a provocat perforarea conductei de gaze, anchetatorii nu au identificat încălcarea unei norme tehnice concrete de exploatare de către companie, aflată în legătură de cauzalitate cu explozia, și nici posibilitatea acesteia de a prevedea rezultatul în împrejurările respective.

297 de persoane și firme s-au constituit părți civile. Sechestru de peste 68 de milioane de euro

În dosar s-au constituit părți civile 297 de persoane fizice și juridice. Pentru garantarea reparării prejudiciilor, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, ale inculpaților, până la concurența sumelor de 68.095.536 de euro și 6.547.076,94 de lei, reprezentând valoarea probabilă actualizată a pagubei.

A fost pus sechestru asigurător asupra mai multor bunuri, printre care imobilul în care se află sediul operatorului de distribuție a gazelor naturale, format dintr-un teren intravilan de 15.306 metri pătrați și nouă construcții, dar și bunuri aparținând unuia dintre agenții de intervenție. Valoarea estimată a bunurilor sechestrate depășește 68 de milioane de euro.

Măsurile urmăresc garantarea reparării prejudiciilor solicitate de părțile civile, în cazul în care pretențiile acestora vor fi admise de instanță.

În prezent, trei dintre inculpații persoane fizice se află sub control judiciar. În cazul operatorului economic autorizat a fost dispusă măsura interzicerii desfășurării activităților de verificare și revizie tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Procurorii au solicitat judecătorului de cameră preliminară menținerea acestor măsuri.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Judecătoriei Sectorului 5 București.