O primărie a anunțat o licitație pentru două microbuze electrice școlare, la un preț estimat de aproape jumătate de milion de euro. Explicațiile viceprimarului

Primăria Vicovu de Sus, din judeţul Suceava a anunțat o licitație pentru două microbuze electrice școlare, la un preț estimat de aproape 500.000 de euro, în plin scandal național privind supra-costurile la astfel de achiziții.

Primăria Vicovu de Sus, județul Suceava, a lansat în SEAP o licitație pentru achiziția a două microbuze electrice destinate elevilor, fiecare cu o valoare estimată la aproximativ 250.000 de euro fără TVA. Autoritățile locale recunosc că prețul pare exagerat, dar susțin că acesta a fost stabilit în urma unor consultări de piață.

Conform anunțului publicat, primăria vrea să cumpere două microbuze electrice cu 16+1 locuri pentru școlile din localitate. Valoarea totală estimată a contractului este de 2,74 milioane de lei, adică 1,37 milioane lei pentru fiecare microbuz (circa 250.000 de euro).

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26 septembrie 2025. Criteriul principal de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”, unde prețul are o pondere de 40% din punctaj, iar restul se referă la garanția pentru baterii, autonomie, eficiență energetică și puterea motorului.

Explicațiile viceprimarului

Întrebat despre preț, viceprimarul Gheorghiţă Constantin a admis că și lui i s-a părut „exagerat”.

„În momentul depunerii cererii de finanţare s-a aprobat şi devizul general al acestor investiţii. Firma de consultanţă, împreună cu proiectantul, a stabilit valoarea estimată în baza ofertelor de pe piaţă, la începutul anului curent. Totuşi, asta nu înseamnă că nu am putea încheia un contract de furnizare pe o valoare de 40% sau 50% mai mică”, a declarat Constantin pentru News.ro.

El a precizat că se așteaptă la mai mulți ofertanți: „Ne-am bucura să vină orice furnizor care să ne oferteze cu 80-100 de mii de euro acel microbuz. Diferenţa va constitui economie la proiect”.

Edilul a adăugat că, la momentul întocmirii proiectului şi cererii de finanțare, respectiv finalul anului trecut - începutul anului curent, „probabil că acestea erau preţurile de pe piaţă”.

Viceprimarul a adăugat că primăria are deja un contract semnat, din octombrie 2024, pentru zece microbuze electrice cumpărate la aproximativ 202.000 de euro bucata de la firma BMC Truck din București. „Microbuzele urmează să ne fie livrate în câteva zile”, a spus el.

Suspiciuni la nivel național

Anunțul licitației vine pe fondul scandalului privind achizițiile de microbuze electrice din mai multe județe. O investigație jurnalistică a arătat că prețurile de vânzare au depășit 200.000 de euro, deși costul de producție ar fi de aproximativ 100.000 de euro.

Firma Aveuro Internațional din Prahova, controlată de Vlad Papuc, a câștigat peste jumătate din contractele la nivel național, livrând microbuze carosate la prețuri chiar duble față de costurile inițiale. La Iași, de exemplu, un microbuz a fost vândut cu 202.800 de euro, iar la Olt recordul a fost de 262.000 de euro pe unitate.

„A fost un business foarte bun pentru noi. Doamne ajută! Că toată lumea are de câştigat”, a declarat Papuc, întrebat despre prețuri.

În urma dezvăluirilor, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat trimiterea Corpului de Control pentru verificarea achizițiilor realizate prin PNRR.