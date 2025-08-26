search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

O primărie a anunțat o licitație pentru două microbuze electrice școlare, la un preț estimat de aproape jumătate de milion de euro. Explicațiile viceprimarului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primăria Vicovu de Sus, din judeţul Suceava a anunțat o licitație pentru două microbuze electrice școlare, la un preț estimat de aproape 500.000 de euro, în plin scandal național privind supra-costurile la astfel de achiziții.

O primărie din Suceava vrea să cumpere două microbuze electrice pentru elevi FOTO: Arhivă
O primărie din Suceava vrea să cumpere două microbuze electrice pentru elevi FOTO: Arhivă

Primăria Vicovu de Sus, județul Suceava, a lansat în SEAP o licitație pentru achiziția a două microbuze electrice destinate elevilor, fiecare cu o valoare estimată la aproximativ 250.000 de euro fără TVA. Autoritățile locale recunosc că prețul pare exagerat, dar susțin că acesta a fost stabilit în urma unor consultări de piață.

Conform anunțului publicat, primăria vrea să cumpere două microbuze electrice cu 16+1 locuri pentru școlile din localitate. Valoarea totală estimată a contractului este de 2,74 milioane de lei, adică 1,37 milioane lei pentru fiecare microbuz (circa 250.000 de euro).

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26 septembrie 2025. Criteriul principal de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”unde prețul are o pondere de 40% din punctaj, iar restul se referă la garanția pentru baterii, autonomie, eficiență energetică și puterea motorului.

Explicațiile viceprimarului

Întrebat despre preț, viceprimarul Gheorghiţă Constantin a admis că și lui i s-a părut „exagerat”.

În momentul depunerii cererii de finanţare s-a aprobat şi devizul general al acestor investiţii. Firma de consultanţă, împreună cu proiectantul, a stabilit valoarea estimată în baza ofertelor de pe piaţă, la începutul anului curent. Totuşi, asta nu înseamnă că nu am putea încheia un contract de furnizare pe o valoare de 40% sau 50% mai mică”, a declarat Constantin pentru News.ro.

El a precizat că se așteaptă la mai mulți ofertanți: „Ne-am bucura să vină orice furnizor care să ne oferteze cu 80-100 de mii de euro acel microbuz. Diferenţa va constitui economie la proiect”.

Edilul a adăugat că, la momentul întocmirii proiectului şi cererii de finanțare, respectiv finalul anului trecut - începutul anului curent, „probabil că acestea erau preţurile de pe piaţă”. 

Viceprimarul a adăugat că primăria are deja un contract semnat, din octombrie 2024, pentru zece microbuze electrice cumpărate la aproximativ 202.000 de euro bucata de la firma BMC Truck din București. „Microbuzele urmează să ne fie livrate în câteva zile”, a spus el.

Suspiciuni la nivel național

Anunțul licitației vine pe fondul scandalului privind achizițiile de microbuze electrice din mai multe județe. O investigație jurnalistică a arătat că prețurile de vânzare au depășit 200.000 de euro, deși costul de producție ar fi de aproximativ 100.000 de euro.

Firma Aveuro Internațional din Prahova, controlată de Vlad Papuc, a câștigat peste jumătate din contractele la nivel național, livrând microbuze carosate la prețuri chiar duble față de costurile inițiale. La Iași, de exemplu, un microbuz a fost vândut cu 202.800 de euro, iar la Olt recordul a fost de 262.000 de euro pe unitate.

A fost un business foarte bun pentru noi. Doamne ajută! Că toată lumea are de câştigat”, a declarat Papuc, întrebat despre prețuri.

În urma dezvăluirilor, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat trimiterea Corpului de Control pentru verificarea achizițiilor realizate prin PNRR.

Suceava

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
gandul.ro
image
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului decisiv: profit record pentru club
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
observatornews.ro
image
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
playtech.ro
image
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Lovitură pentru românul cu cea mai mare pensie! A pierdut mii de euro din suma primită lunar
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență