Lider PNL, primele explicații în tunul microbuzelor cumpărate la preț dublu. „Se compară mere cu pere”

Deputatul PNL de Maramureș Ionel Bogdan respinge acuzațiile privind achiziția microbuzelor școlare prin PNRR. Acesta susține că diferențele de preț invocate public provin din comparații incorecte și că majoritatea vehiculelor cumpărate au o capacitate dublă față de varianta inițială.

Acesta a explicat printr-o postare pe Facebook că inițial proiectul prevedea achiziția a 3.200 de microbuze electrice cu o capacitate de 8+1 locuri. În urma consultărilor cu primăriile, s-a constatat că în peste 90% din localități era nevoie de vehicule cu o capacitate mai mare.

Reacția furibundă a liderului PNL de Maramureș: „Se compară mere cu pere”

„Spațiul public este inundat zilele acestea de subiectul microbuzelor școlare achiziționate prin PNRR. Se compară mere cu pere, prețuri fără TVA și cu prețuri cu TVA, din dorința de a se ajunge la o singură concluzie: există mari nereguli și suspiciuni în aceste achiziții. Mai mult, se repetă informația că s-au achiziționat mai puține microbuze la un cost mai mare. Adevărul e simplu, dar nu senzațional: Inițial s-a discutat despre 3.200 microbuze electrice cu o capacitate de 8+1 locuri.

După consultarea primăriilor din țară s-a constatat că în peste 90% din localități sunt necesare microbuze cu o capacitate mai mare de transport persoane.

Prin urmare, 99% dintre achiziții au fost făcute pentru microbuze de 16+1 locuri - capacitate dublă, ceea ce înseamnă și un transport mai eficient pentru elevi și un număr mai mic de șoferi”, a notat acesta pe Facebook.

Pentru a demonstra fundamentarea prețurilor, parlamentarul a prezentat oferte transmise de două companii din domeniu către Consiliul Județean Maramureș, menționând că acestea au fost mai mari decât prețul final obținut în urma licitației, după contestații la CNSC și în instanță.

„Bugetul este același, doar că un vehicul mai mare costă mai mult, deci numărul total scade. Cât privește costurile unui microbuz, las aici ofertele primite de la două companii din domeniu, cărora le-au cerut oferte pentru fundamentarea prețurilor colegii din Consiliul Județean, și care au trimis prețuri mai mari decât cel la care s-a finalizat (după contestații la CNSC și în instanță) achiziția microbuzelor școlare în Maramureș” precizează deputatul PNL.

Apel la minsitrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru

Ionel Bogdan a solicitat ministrului Dragoș Pâslaru o analiză urgentă asupra fundamentării prețurilor și publicarea cât mai rapidă a raportului Corpului de Control.

„Dacă cineva are suspiciuni, există instituții ale statului care trebuie să verifice aceste lucruri. Solicit de asemenea ministrului Dragoș Pâslaru să facă o analiză urgentă pe fundamentarea prețurilor și ofertele reale din piața, să urgenteze raportul Corpului de Control și să-l facă cât mai repede public. Iar până atunci, să ne uităm la fapte, nu doar la titluri senzaționale” și-a încheiat acesta postarea.

Statul român a cumpărat 1.300 de microbuze electrice cu fonduri PNRR la prețuri supraevaluate, ajungând la circa 200.000 de euro pe unitate, de două ori mai mult decât estimarea Comisiei Europene. O singură firmă din Prahova a câștigat peste jumătate din licitații.

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat marți, 12 august, că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după ce o anchetă a scos la iveală că microbuzele au fost cumpărate la prețuri de două sau chiar trei ori mai mari decât valoarea reală.

Și Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți că verifică achizițiile de microbuze școlare electrice din județele Iași și Prahova, iar în funcție de rezultate va dispune măsuri sau va sesiza organele de anchetă.