search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Lider PNL, primele explicații în tunul microbuzelor cumpărate la preț dublu. „Se compară mere cu pere”

0
0
Publicat:

Deputatul PNL de Maramureș Ionel Bogdan respinge acuzațiile privind achiziția microbuzelor școlare prin PNRR. Acesta susține că diferențele de preț invocate public provin din comparații incorecte și că majoritatea vehiculelor cumpărate au o capacitate dublă față de varianta inițială. 

Liderul PNL spune că prețul microbuzelor este unul justificat / Sursa foto: Consiliul Județean Iași
Liderul PNL spune că prețul microbuzelor este unul justificat / Sursa foto: Consiliul Județean Iași

Acesta a explicat printr-o postare pe Facebook că inițial proiectul prevedea achiziția a 3.200 de microbuze electrice cu o capacitate de 8+1 locuri. În urma consultărilor cu primăriile, s-a constatat că în peste 90% din localități era nevoie de vehicule cu o capacitate mai mare. 

Reacția furibundă a liderului PNL de Maramureș: „Se compară mere cu pere”

 „Spațiul public este inundat zilele acestea de subiectul microbuzelor școlare achiziționate prin PNRR. Se compară mere cu pere, prețuri fără TVA și cu prețuri cu TVA, din dorința de a se ajunge la o singură concluzie: există mari nereguli și suspiciuni în aceste achiziții. Mai mult, se repetă informația că s-au achiziționat mai puține microbuze la un cost mai mare. Adevărul e simplu, dar nu senzațional: Inițial s-a discutat despre 3.200 microbuze electrice cu o capacitate de 8+1 locuri.

După consultarea primăriilor din țară s-a constatat că în peste 90% din localități sunt necesare microbuze cu o capacitate mai mare de transport persoane.

Prin urmare, 99% dintre achiziții au fost făcute pentru microbuze de 16+1 locuri - capacitate dublă, ceea ce înseamnă și un transport mai eficient pentru elevi și un număr mai mic de șoferi”, a notat acesta pe Facebook. 

Pentru a demonstra fundamentarea prețurilor, parlamentarul a prezentat oferte transmise de două companii din domeniu către Consiliul Județean Maramureș, menționând că acestea au fost mai mari decât prețul final obținut în urma licitației, după contestații la CNSC și în instanță. 

„Bugetul este același, doar că un vehicul mai mare costă mai mult, deci numărul total scade. Cât privește costurile unui microbuz, las aici ofertele primite de la două companii din domeniu, cărora le-au cerut oferte pentru fundamentarea prețurilor colegii din Consiliul Județean, și care au trimis prețuri mai mari decât cel la care s-a finalizat (după contestații la CNSC și în instanță) achiziția microbuzelor școlare în Maramureș” precizează deputatul PNL.

Apel la minsitrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru 

Ionel Bogdan a solicitat ministrului Dragoș Pâslaru o analiză urgentă asupra fundamentării prețurilor și publicarea cât mai rapidă a raportului Corpului de Control.

  „Dacă cineva are suspiciuni, există instituții ale statului care trebuie să verifice aceste lucruri. Solicit de asemenea ministrului Dragoș Pâslaru să facă o analiză urgentă pe fundamentarea prețurilor și ofertele reale din piața, să urgenteze raportul Corpului de Control și să-l facă cât mai repede public. Iar până atunci, să ne uităm la fapte, nu doar la titluri senzaționale” și-a încheiat acesta postarea. 

Statul român a cumpărat 1.300 de microbuze electrice cu fonduri PNRR la prețuri supraevaluate, ajungând la circa 200.000 de euro pe unitate, de două ori mai mult decât estimarea Comisiei Europene. O singură firmă din Prahova a câștigat peste jumătate din licitații. 

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat marți, 12 august, că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după ce o anchetă a scos la iveală că microbuzele au fost cumpărate la prețuri de două sau chiar trei ori mai mari decât valoarea reală. 

Și Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți că verifică achizițiile de microbuze școlare electrice din județele Iași și Prahova, iar în funcție de rezultate va dispune măsuri sau va sesiza organele de anchetă.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție
stirileprotv.ro
image
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
gandul.ro
image
Nicușor Dan, discuție cu Zelenski: Pacea nu se poate construi fără Ucraina
mediafax.ro
image
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
observatornews.ro
image
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
playtech.ro
image
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Noi detalii în cazul românului acuzat că a ucis două femei, în Italia! Autoritățile aduc în prim-plan o nouă ipoteză
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Mugur Isărescu intervine în problema pensiilor. Sfatul guvernatorilor pentru oficiali
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie