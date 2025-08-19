search
Marți, 19 August 2025
Raportul Corpului de contrul al MIPE privind achiziţia de microbuze şcolare electrice, așteptat la sfârșitul lunii august

Publicat:

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, marţi, că aşteaptă, la sfârşitul lunii august, un prim raport din partea şefului Corpului de control al MIPE cu privire la achiziţia de microbuze şcolare electrice.

Sursa foto: Consiliul Județean Iași
Sursa foto: Consiliul Județean Iași

Aceste verificări au fost solicitate de ministru după ce presa a relatat că în judeţele Iaşi şi Prahova microbuzele ar fi fost achiziţionate la suprapreţ.

"În acest moment există nu doar o investigaţie, ci trei. (...) Două investigaţii sunt automate, oarecum, în sensul că Ministerul Educaţiei, prin departamentul lor de PNRR, s-a autosesizat, pentru că există o procedură europeană. (...) În acelaşi timp, MIPE, în calitate de coordonator naţional, iarăşi ca procedură automată, (...) s-a sesizat tot pe zona de PNRR. Direcţia Generală PNRR s-a sesizat având în vedere că există o cheltuială care e făcută din fondul PNRR. Aceste două sesizări automate vin, evident, legat de procedura clasică de sistem de management şi control pe fonduri europene", a explicat Pîslaru, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

El a precizat că, în plus, a trimis Corpul de control, pentru că există posibilitatea să existe întrebări şi cu privire "la oportunitate, rezonabilitate şi alte lucruri care sunt legate de folosirea banilor europeni şi sunt legate de obiectivele unor posibile anchete ale Parchetului european". Dragoş Pîslaru a menţionat că doreşte, în calitate de ministru, să aibă o imagine cu privire la acest subiect, care este, "până la urmă", unul de echitate - "în timp ce strângem cureaua şi facem economii în toate părţile, cel puţin din primele informaţii furnizate public chiar de mass-media, rezultă că discutăm aici de nişte sume care, la prima vedere, parcă sunt mai mari decât ar fi un cost rezonabil pentru astfel de microbuze".

Conform ministrului, verificarea făcută Corpul de control nu este "o anchetă de a judeca situaţia", ci de a verifica dacă există rezonabilitate sau dacă există suspiciune pentru a transmite mai departe informaţiile către Parchetul european sau alte organe de abilitate.

"Ancheta Corpului de control este în derulare şi, spre deosebire de celelalte două proceduri care au ca termen trei luni, (...) voi avea o prezentare din partea şefului Corpului de control din MIPE mai devreme de acest termen, speranţa mea este că cel târziu până la sfârşitul lunii să am măcar o privire generală cu privire la acest subiect", a indicat ministrul.

