Scandalul tunului cu microbuzele electrice școlare prin PNRR. Ministrul Investiţiilor trimite Corpul de Control: „Nu voi tolera niciun abuz”

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă marți, 12 august, că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după ce o anchetă a scos la iveală că microbuzele au fost cumpărate la prețuri de două sau chiar trei ori mai mari decât valoarea reală.

„Nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați. Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR”, a transmis Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, pe FB.

Ministrul spune că trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice.

„Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruța Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE. Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz”, a transmis Dragoş Pîslaru.

1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR

Statul român a cumpărat 1.300 de microbuze electrice cu fonduri PNRR la prețuri supraevaluate, ajungând la circa 200.000 de euro pe unitate, de două ori mai mult decât estimarea Comisiei Europene. O singură firmă din Prahova a câștigat peste jumătate din licitații.

O investigație dezvăluie unul dintre cele mai mari scandaluri legate de gestionarea fondurilor europene din România. Microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR au fost cumpărate la prețuri de două sau chiar trei ori mai mari decât valoarea reală, o singură firmă adjudecându-și peste jumătate din contracte.

În spatele acestei afaceri se află o rețea complexă de relații politice și proceduri restrictive, care au costat statul român peste 135 de milioane de euro.

Uniunea Europeană estimase, în Ghidul Solicitantului PNRR, o investiție totală de 250 de milioane de euro pentru 3.200 de microbuze electrice, cu un preț mediu de 78.000 de euro pe unitate. În realitate, țara noastră a cumpărat doar 1.300 de vehicule, plătind în medie aproximativ 200.000 de euro pentru fiecare, aproape dublu față de estimările inițiale, conform anchetei reporterIS.ro.

Prețul unui Ford E-Transit electric – modelul preferat de majoritatea consiliilor județene – pornește de la aproximativ 64.500 de euro fără TVA. Carosarea completă, cu 16+1 locuri, aer condiționat și lift pentru persoane cu dizabilități, costă între 15.000 și 20.000 de euro, potrivit ofertelor oficiale ale carosierilor din România.

Prețul final corect ar trebui să fie în jur de 90.000–100.000 de euro. Totuși, în județul Olt, un microbuz identic a fost cumpărat cu 262.000 de euro, fără TVA.

La Iași, un microbuz a costat 202.800 de euro, fără TVA, în timp ce Brașovul a plătit aproximativ 150.000 de euro pentru același model, cu aceleași dotări. Diferența pe fiecare vehicul ar fi permis achiziția a nouă microbuze suplimentare, la același buget.

Întreaga anchetă poate fi citită AICI.