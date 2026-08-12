 Cinci oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în Dâmbovița | adevarul.ro
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Cinci oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în Dâmbovița

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Cinci persoane au murit în noaptea de marți spre miercuri, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe DN 61, în județul Dâmbovița.

Cinci persoane au murit în noaptea de marți spre miercuri. FOTO: Facebook
Cinci persoane au murit în noaptea de marți spre miercuri. FOTO: Facebook

Accidentul s-a produs în afara localității Corbii Mari. La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au găsit cinci victime. Două dintre acestea prezentau leziuni incompatibile cu viața și au fost declarate decedate, potrivit News.ro. 

Celelalte trei persoane au fost găsite inconștiente. În ciuda intervenției echipajelor medicale, și pentru acestea a fost declarat decesul.

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și medicale. Polițiștii au făcut cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia și au deschis un dosar penal.

Deocamdată, autoritățile nu au transmis informații despre identitatea victimelor și nici despre cauza exactă pentru care autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.

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