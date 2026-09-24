 25 septembrie: Ziua în care s-a născut Maria Tănase, „Pasărea măiastră” a cântecului românesc | adevarul.ro
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25 septembrie: Ziua în care s-a născut Maria Tănase, „Pasărea măiastră” a cântecului românesc

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La 25 septembrie 1396 a avut loc Bătălia de la Nicopole, în care armata otomană condusă de Baiazid I a învins cruciații, între care s-au aflat și oșteni ai lui Mircea cel Bătrân. În aceeași zi s-au născut Maria Tănase și Ileana Sărăroiu.

Maria Tănase
Maria Tănase s-a născut pe 25 septembrie 1913 Foto: Arhivă

1396: Bătălia de la Nicopole

La 25 septembrie 1396, la Nicopole, în apropierea Dunării, armata otomană condusă de sultanul Baiazid I a înfrânt armata cruciată comandată de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg. Coaliția reunea trupe din mai multe state europene, inclusiv Ungaria, Franța, Burgundia, Germania și Țara Românească. De partea cruciaților a participat și oastea condusă de Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești.

Înfrângerea a pus capăt asediului cetății Nicopole și a consolidat poziția otomană în Balcani. Armata cruciată a suferit pierderi foarte mari, iar numeroși participanți au fost luați prizonieri. Victoria lui Baiazid a descurajat pentru o perioadă formarea unor noi coaliții europene împotriva expansiunii otomane în sud-estul Europei.

1913: S-a născut Maria Tănase

La 25 septembrie 1913, s-a născut la București Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute interprete ale cântecului popular românesc. Ea a crescut în cartierul Cărămidarilor și a intrat în contact de timpuriu cu repertoriul tradițional românesc. Prima apariție publică menționată în biografiile sale a avut loc în 1921, iar în 1934 a debutat în revista „Cărăbuș-Expres”, condusă de Constantin Tănase, folosind pseudonimul Mary Atanasiu.

În 1934, Maria Tănase a realizat și prima sa imprimare, romanța „Mansarda”, iar ulterior a înregistrat cântece populare sub îndrumarea etnomuzicologilor Constantin Brăiloiu și Harry Brauner. A participat la evenimente internaționale, inclusiv la expozițiile de la Paris din 1937 și New York din 1939. Maria Tănase a murit la 22 iunie 1963, la București, la vârsta de 49 de ani.

1936: S-a născut Ileana Sărăroiu

La 25 septembrie 1936, s-a născut Ileana Sărăroiu, interpretă română de muzică populară și de petrecere. Originară din Valea Voievozilor, județul Dâmbovița, artista a început să cânte de la o vârstă fragedă și s-a afirmat ulterior prin apariții la radio, televiziune și pe scenele din România. A făcut parte din formații și ansambluri folclorice și a colaborat cu mai mulți instrumentiști și interpreți cunoscuți ai perioadei.

Ileana Sărăroiu a înregistrat numeroase cântece populare, unele dintre ele fiind difuzate frecvent la radio și televiziune. Printre repertoriile asociate cu numele său se numără cântece din zona Munteniei și piese de petrecere. Artista a murit la 13 mai 1979, la doar 42 de ani, în timpul unui spectacol susținut la Călărași.

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1991: Mineriada din septembrie

La 25 septembrie 1991, minerii din Valea Jiului au ajuns în București cu mai multe garnituri de tren și au coborât în Gara Băneasa, în jurul orei 10.00. Acțiunea începuse cu o zi înainte, când minerii intraseră în grevă generală la Petroșani și ceruseră ca premierul Petre Roman să vină să discute revendicările lor. Conduși de liderul sindical Miron Cozma, minerii s-au îndreptat ulterior spre Piața Victoriei, unde au cerut o întâlnire cu premierul.

În aceeași zi au avut loc confruntări în zona Guvernului, iar grupuri de mineri s-au deplasat ulterior spre Televiziunea Română și Piața Universității. Spre seară, Miron Cozma și o delegație de mineri s-au întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele Ion Iliescu, cerând demiterea premierului Petre Roman. Criza a continuat în zilele următoare, iar pe 26 septembrie președintele Senatului, Alexandru Bîrlădeanu, a anunțat demisia Guvernului Roman.

2002: Evenimentul din Vitim

La 25 septembrie 2002, în regiunea fluviului Vitim, în apropierea localității Bodaibo din regiunea Irkutsk, Siberia, a fost observat un fenomen atmosferic asociat cu intrarea și explozia unui corp ceresc. Evenimentul a fost detectat și de un satelit american de supraveghere, iar ulterior a fost cunoscut sub denumirea de Evenimentul din Vitim sau „Bodaybo”.

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Natura exactă a fenomenului nu a fost stabilită definitiv. Cronologia Agenției Spațiale Europene îl descrie drept un eveniment de tip „fireball and airburst”, considerat posibil rezultat al impactului unui bolid sau al unui nucleu cometar în bazinul râului Vitim. Estimările privind energia exploziei variază considerabil, între aproximativ 0,2 și 5 kilotone echivalent TNT, motiv pentru care evenimentul este prezentat în literatura de specialitate ca un posibil impact atmosferic, nu ca un impact terestru confirmat.

2005: Fernando Alonso devine campion mondial de Formula 1

La 25 septembrie 2005, pilotul spaniol Fernando Alonso, în vârstă de 24 de ani, a câștigat primul său titlu mondial în Formula 1 după Marele Premiu al Braziliei. Pilotul echipei Renault a devenit atunci cel mai tânăr campion mondial din istoria competiției, record pe care îl deținea anterior Emerson Fittipaldi.

Alonso a încheiat sezonul 2005 înaintea principalului său rival pentru titlu, Kimi Räikkönen, iar Renault a câștigat în același an și Campionatul Mondial al Constructorilor. Spaniolul și-a apărat titlul în 2006, când a devenit din nou campion mondial, după o nouă confruntare cu Michael Schumacher.

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