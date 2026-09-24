Actrița americană Susan Sarandon a fost reținută de poliția din New York, hoi, 24 septembrie, în timpul dispersării unei manifestații împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Protestul a avut loc chiar în timp ce liderul israelian se pregătea să vorbească la Adunarea Generală a ONU, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Manifestanții purtau pancarte cu mesaje precum „Opriți înarmarea Israelului” și „Puneți capăt genocidului”.

Imaginile surprinse la locul protestului arată polițiștii punându-i cătușe vedetei din „Thelma & Louise”, în timpul acțiunii organizate de grupul Jewish Voice for Peace.

Potrivit New York Post, actrița Hannah Einbinder, cunoscută din serialul „Hacks”, a fost și ea evacuată.

O purtătoare de cuvânt a poliției din New York a declarat că agenții au intervenit pentru o „manifestație nedeclarată” care „bloca o intersecție”.

Momentul reținerii actriței Susan Sarandon Foto: Captură YouTube News24

Protestatarilor li s-a cerut să părăsească zona, însă aceștia „au continuat să blocheze intersecția”, motiv pentru care „mai multe persoane… au fost luate în custodie”, fără a fi precizat numărul lor, a mai spus purtătoarea de cuvânt.

Susan Sarandon, cunoscută și pentru rolurile din „Dead Man Walking” și „The Rocky Horror Picture Show”, participă frecvent la proteste împotriva războiului din Gaza.