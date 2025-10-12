search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
Escrocherie de 50.000 de lei. O femeie a fost păcălită de un presupus „angajat BNR” să ia un credit și să trimită banii unui necunoscut

Publicat:

O femeie din județul Suceava a rămas fără 50.000 de lei după ce a fost înșelată de un bărbat care s-a dat drept reprezentant al Băncii Naționale a României. Individul a convins-o să ia un credit pe numele ei și să transfere banii într-un „cont de siguranță”, sub pretextul că astfel își va proteja economiile.

Femeia a depus cei 50.000 de lei într-un cont indicat printr-un cod QR. FOTO: Pixabay
Femeia a depus cei 50.000 de lei într-un cont indicat printr-un cod QR. FOTO: Pixabay

Femeia din orașul Vicovu de Sus s-a prezentat la Poliție și a povestit că vineri, 10 octombrie, a fost sunată de o persoană necunoscută care i-a spus că datele sale ar fi fost folosite pentru a face o procură falsă, în baza căreia cineva ar fi contractat deja un credit. Escrocul i-a spus că o va pune în legătură cu „un specialist în securitate” de la Banca Națională a României (BNR), potrivit IPJ Suceava, citat de News.ro.

Ulterior, femeia a fost contactată de o altă persoană care s-a prezentat ca angajat al „departamentului de securitate al BNR”.

Aceasta i-a cerut să se ducă la bancă, să facă un credit de nevoi personale de 50.000 de lei și să transfere suma într-un cont indicat de el, pentru „a împiedica accesul fraudulos la bani”.

Femeia a mers la o bancă din Rădăuți, a contractat împrumutul și a primit banii în numerar. Apoi, la îndemnul falsului angajat al BNR, s-a deplasat la Suceava, unde, prin intermediul unui bancomat dintr-un centru comercial, a depus cei 50.000 de lei într-un cont indicat printr-un cod QR primit pe telefon. Victima a fost cu tatăl ei în municipiul Suceava, dar nu i-a povestit cele întâmplate pentru că persoana de la „BNR” i-a spus faptul că există o politică de confidențialitate și nu are voie să vorbească cu rudele, autoritățile sau cu alte persoane.

După ce a trimis banii, femeia a fost asigurată că nu mai are nicio datorie la bancă și că „frauda a fost prevenită”. Când a fost ulterior contactată de reprezentanții reali ai instituției financiare, aceștia i-au explicat că a fost victima unei escrocherii.

Polițiștii din Suceava au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și încearcă acum să-l identifice pe autorul faptei.

Suceava

