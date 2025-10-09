Un bărbat din Ilfov, trimis în judecată după ce a păcălit mai multe persoane cu reparații la mașini de lux. Ce au descoperit anchetatorii la service-ul auto

Un bărbat din Ilfov a fost trimis în judecată după ce a înșelat mai multe persoane, pretinzând că le va repara mașinile de lux, a încasat banii, dar nu a efectuat lucrările. Prejudiciul creat se ridică la aproape 160.000 de lei și 8.500 de euro.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea au anunțat joi că bărbatul este acuzat de 19 infracțiuni de înșelăciune, două infracțiuni de furt, o infracțiune de abuz de încredere, o infracțiune de conducere a unui vehicul fără permis, dar și de efectuarea fără autorizație a unor activități legate de punerea în funcțiune și exploatarea instalațiilor și echipamentelor auto.

„În perioada august 2021 - februarie 2023, un inculpat a indus în eroare mai multe persoane fizice și astfel a primit sume de bani cuprinse între 2.500 lei și 16.400 lei, precum și alte sume în euro, în vederea efectuării unor reparații pentru autoturisme de lux, însă după încasarea sumelor de bani nu a mai prestat lucrările la care s-a angajat, cauzând astfel un prejudiciu total de 158.800 lei și 8.500 euro”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

De asemenea, același inculpat „a sustras mai multe componente ce se aflau montate pe două autovehicule care i-au fost încredințate pentru reparații, iar într-o altă situație a refuzat să restituie unei persoane vătămate piesele ce i-au fost încredințate pentru efectuarea unor lucrări de reparații”.

Activități ilegale la service-ul auto

Anchetatorii au mai stabilit că bărbatul a desfășurat fără autorizație „activități privitoare la punerea în funcțiune și exploatarea unui număr de 3 elevatoare pentru vehicule și a unui recipient metalic stabil sub presiune tip compresor, în incinta service-ului auto din comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov”.

Bărbatul a mai fost cercetat și pentru alte fapte de abuz de încredere și înșelăciune, pentru care s-a dispus clasarea, fie pentru că s-a împăcat cu victimele, fie pentru că faptele nu erau prevăzute de legea penală.

Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Buftea pentru judecare.