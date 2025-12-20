search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video O femeie din Germania a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu: „Nu trebuie să renunți niciodată la visurile tale”

0
0
Publicat:

O femeie de 33 de ani din Germania a devenit prima persoană aflată în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu. Ea a participat la un zbor organizat de compania Blue Origin, fondată de miliardarul Jeff Bezos.

Costul biletelor nu a fost făcut public. FOTO: X/@blueorigin
Costul biletelor nu a fost făcut public. FOTO: X/@blueorigin

De meserie ingineră, Michaela Benthaus a pornit sâmbătă într-o călătorie istorică cu racheta New Shepard, alături de alți cinci pasageri. Ea și-a lăsat scaunul cu rotile la sol pentru a admira Pământul de la mare altitudine, într-un zbor care a durat aproximativ 10 minute, relatează NBC News.

Rănită grav într-un accident de mountain bike în urmă cu șapte ani, Michaela Benthaus a fost lansată din vestul Texasului, fiind însoțită de Hans Koenigsmann, fost director SpaceX, care a contribuit la organizarea misiunii și a sponsorizat-o alături de Blue Origin. Costul biletelor nu a fost făcut public.

Femeia a declarat că experiența a fost una copleșitoare. „Am râs tot drumul și am încercat să mă întorc peste cap în spațiu. A fost cea mai tare experiență”, a spus ea.

Potrivit companiei, zborul a necesitat doar ajustări minore pentru a se adapta nevoilor pasagerei. Capsula autonomă New Shepard a fost proiectată încă de la început cu elemente de accesibilitate, ceea ce o face mai ușor de utilizat de persoane cu dizabilități, a explicat un inginer Blue Origin implicat în pregătirea echipajului.

Pentru Michaela, compania a instalat o placă de transfer care să permită deplasarea între trapă și scaunul cu rotile, iar după aterizare, echipa de recuperare a întins un covor pe sol pentru a-i oferi acces imediat la scaun. La rampa de lansare era deja montat un lift care urcă până la capsula aflată în vârful rachetei.

În trecut, Michaela a participat la un zbor parabolic cu avionul, în 2022, în Houston, iar mai târziu a participat la o misiune spațială simulată de două săptămâni în Polonia. În prezent, ea este participantă la un program de stagiu pentru absolvenți al Agenției Spațiale Europene, în Țările de Jos.

„Nu m-am gândit niciodată că zborul spaţial ar fi o opţiune reală pentru mine, deoarece, chiar şi pentru o persoană extrem de sănătoasă, este o competiţie foarte dură”, declara Benthaus înainte de zbor.

După accident, speranțele ei păreau spulberate: „Nu există niciun precedent de persoane cu dizabilităţi care să fi zburat în spaţiu”. Misiunea a fost una privată, fără implicarea Agenției Spațiale Europene. 

Din cauza leziunii la măduva spinării, Michaela nu poate merge deloc, motiv pentru care Hans Koenigsmann a fost desemnat ajutorul ei. El și Jake Mills, inginer, au ajutat-o să iasă din capsulă și să coboare treptele după aterizare.

„Nu trebuie să renunți niciodată la visurile tale”, a spus Benthaus.

Zborul a dus la 86 numărul total al persoanelor care au ajuns în spațiu cu Blue Origin. Compania a fost fondată în anul 2000 de Jeff Bezos și a efectuat primul zbor spațial cu pasageri în 2021, dezvoltând în prezent proiecte pentru misiuni orbitale și pentru viitoare aselenizări.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
digi24.ro
image
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care vine „iarna secolului” începând cu 24 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
mediafax.ro
image
Ce obsesie are Simona Halep, după retragerea din tenis. A dezvăluit totul abia acum
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a eliminat puntea dintre zilele libere de Revelion și cele de Bobotează
libertatea.ro
image
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
digisport.ro
image
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: Cât timp își face treaba...
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
observatornews.ro
image
Ea e Mălina, tânăra care a căzut de la etaj azi în Oradea! Era celebră
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
prosport.ro
image
Ce ajutoare primesc pensionarii in 2026: limita de pensie pentru ajutoarele financiare
playtech.ro
image
Radu Drăgușin, „back in business”! Românul revine în Tottenham – Liverpool
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Camerele de supraveghere au filmat tot: un jucător de la Barcelona SC, împușcat mortal în plină zi
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
Apa și canalizarea se scumpesc din 2026. Unde vor plăti românii peste 20 de lei pe metrul cub și cine mai rămâne cu tarife mici
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Cum arată mormântul doctoriței Ștefania Szabo în prag de sărbători. Imagini sfâșietoare cu locul în care medicul de 37 de ani își doarme somnul de veci
romaniatv.net
image
Cum îți poate bloca ANAF contul. Când riști poprire sau sechestru
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Zodiile care riscă să dea greș cu cadourile de Crăciun. Cine sunt cei mai neinspirați nativi
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Iana Novac a încântat Parisul cu Imnul Național și un recital de excepție. Ce face de sărbători? A împărtășit și rețeta ei preferată: „O prepar foarte des”
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
8409091 jpg
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
Oana Ioniță, interviu exclusiv alături de fiica ei: "Odată cu divorțul, mi s-a schimbat perspectiva. Pun mai mult accent pe familie"

Click! Pentru femei

image
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică