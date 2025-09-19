search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum vrea Ministerul Educației să reducă analfabetismul funcțional, cu peste 200 milioane lei. Patru școli beneficiare în fiecare județ

0
0
Publicat:

În următorii patru ani, peste 15.000 elevi și peste 37.500 cadre didactice vor constitui grupul țintă pentru acțiuni prin care se dorește reducerea analfabetismului funcțional. Cinci inspectorate școlare și cinci case ale corpului didactic (din Alba, Argeș, Dolj, Ilfov, Suceava) sunt parteneri ai ministerului în proiect.

Rezultatele slabe de la testele PISA au determinat autoritățile să caute soluții FOTO: Shutterstock
Rezultatele slabe de la testele PISA au determinat autoritățile să caute soluții FOTO: Shutterstock

Instituțiile de mai sus, alături de Institutul de Științe ale Educației (IȘE), vor coordona la rândul lor instituțiile similare din restul județelor. Profesorii, cei peste 37.500, vor fi pregătiți pentru a preda astfel încât noțiunile să nu mai fie receptate de către elevi drept teorie fără sens și fără aplicabilitate în viața reală.

Ministrul Educației și Cercetării a semnat la începutul acestei săptămâni contractul de finanțare pentru proiectul care intră în implementare la 1 octombrie 2025. Proiectul „Mecanism de intervenție pentru alfabetizare funcțională în învățământul preuniversitar (MIAF), Cod SIMS 335928” este cofinanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 și susține alfabetizarea funcțională a elevilor din învățământul primar și gimnazial (ISCED 1-2) în domeniile lectură, matematică, științe, educație civică și educație digitală, a anunțat MEC.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 207.160.606,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri FEDR/FSE+/FC/FTJ este de 166.709.127,57 lei.

Beneficiare - școli mici, cu 1-2 rânduri de clase paralele

Județele partenere Alba, Argeș, Dolj și Suceava vor coordona la rândul lor alte județe din regiune, care le vor fi arondate. Pregătirea resursei umane, respectiv cei peste 37.500 profesori, cade în sarcina caselor corpului didactic. Grupul țintă îl constituie profesori din învățământul primar și gimnazial, care vor fi capacitați să folosească instrumentele noi realizate de asemenea în cadrul proiectului, de către IȘE. Etapa va fi urmată de pilotarea mecanismului în școli, valorificând resursa umană formată și pregătind sistemul de educație prin informarea corectă și unitară, cu scopul de a generaliza experiențele pozitive.

Elaborarea resurselor tehnice care vor asigura implementarea acestui proiect va fi precedată de o cercetare științifică, scopul acesteia fiind „identificarea precistă și realistă a situației existente privind alfabetizarea funcțională la nivel primar și gimnazial în România, dar urmărind și stabilirea nevoilor care, prin implementarea proiectului, vor genera schimbarea”, după cum și-au propus specialiștii care au elaborat acest proiect.

În proiectul-pilot vor fi implicate 176 școli, câte patru în fiecare județ (două din mediul urban, două din mediul rural), iar selecția beneficiarilor se va face raportat la numărul total de elevi înscriși, la care se va aplica procentul de analfabetism funcțional înregistrat de România la PISA 2022 (40%).

Citește și: Ce schimbări propune ministrul Educaţiei, Monica Anisie, după rezultatele slabe de la testele Pisa VIDEO

Vor fi incluși, în medie, 860 elevi din fiecare județ, înscriși în cele patru școli, cu o medie de 215 elevi/școală. Din București vor fi selectate câte două școli/sector, cu minimum 215 elevi.

„Se vor selecta, prioritar, școli mici cu 1-2 rânduri de clase paralele, pentru a respecta faptul că, majoritar, acest tip de școală este specifică analfabetismului funcțional”, se mai menționează în proiect.

Din totalul celor peste 15.000 elevi din grupul țintă, vor participa la intervenția experimentală (cercetarea pilot) 2.350 de elevi din 47 școli (câte o școală pe județ), aceștia beneficiind de activități curente centrate pe alfabetizarea funcțională în cele cinci domenii vizate de proiect.

Alți 12.650 elevi în risc de analfabetism funcțional (în medie 98 elevi/școală, din 129 școli, câte trei din fiecare județ) selectați în urma testării inițiale, vor participa la activități de predare-învățare-evaluare în relație cu alfabetizarea funcțională, în domeniile: lectură, matematică, științe, educație civică, educație digitală. Activitățile vor fi realizate de cadrele participante la formare și la testarea finală.

Profesorii vor avea la dispoziție materiale-suport. Școlile selectate  – deocamdată această etapă nu s-a realizat – vor beneficia de o alocație de 500 lei/elev implicat în proiect, urmând ca din acești bani să fie achiziționate resursele-suport necesare. Fiecare școală va realiza propria analiză, în funcție de rezultatul testelor aplicate elevilor, astfel încât să se insiste pe domeniul în care este cea mai mare nevoie de intervenție.

Pot fi achiziționate: materiale educative, softuri educaționale, jocuri educaționale interactive, materiale curriculare auxiliare - culegeri, atlase, hărți, caiete, kituri, instrumente de tip out-door, consumabile etc.

Dintre cei 2.350 de elevi care participă la intervenția experimentală, 1.000 de elevi din cele 47 școli (o școală/județ sau sector) beneficiază și de activități remediale centrate pe alfabetizarea funcțională în trei din cele cinci domenii vizate de proiect (literație, matematică, științe).

Ținta finală a proiectului, în ceea ce privește cadrele didactice, este ca cel puțin 30.000 să fie certificate prin finalizarea cursurilor și participarea cu succes la evaluarea finală a cursurilor de formare. Profesorii din școlile în care se vor efectua activități remediale, participanți la formare în prima etapă, vor beneficia de asemenea de consiliere pe durata pilotării, prin intermediul mentorilor.

Tot în cadrul proiectului vor fi organizate 135 workshop-uri pentru grupe de câte 50 cadre didactice (câte trei în fiecare județ și câte unul în fiecare sector din București), ateliere de lucru, focus-grupuri, conferințe, activități de promovare a bunelor practici organizate de școlile pilotate.

La finalul celor 48 luni în care se derulează proiectul va exista și o aplicație-suport, ca spațiu digital pentru susținerea programelor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. În această aplicație profesorii vor avea acces la resurse educaționale-suport elaborate în cadrul proiectului.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste lacrimogenă. Care e adevărul
digi24.ro
image
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani
stirileprotv.ro
image
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
fanatik.ro
image
Ce a urmărit Rusia prin trimiterea dronelor în Polonia. Analistul ucrainean Pavlo Rad explică scopul
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Statul român, despăgubit pentru tezaurul furat din Olanda. Câți bani au ajuns la Muzeul Național de Istorie
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
O femeie s-a dus la bijutier cu inelul moștenit de la bunica ei și a avut o surpriză uriașă când a auzit cât valorează
antena3.ro
image
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
cancan.ro
image
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
prosport.ro
image
După cât timp de la căsătorie se trec bunurile la comun? Legea pe care mulţi o încurcă
playtech.ro
image
A renunțat la tenis, dar face furori pe social media. Ucraineanca Angelina Dimova e o apariție ravisantă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A închis telefonul! Gigi Becali a stat doar un minut în direct, după Botoșani - FCSB 3-1
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Bilete de tratament balnear gratis pentru români
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
click.ro
image
Insula din Grecia care ascunde un pericol uriaș. Mai mulți români trag un semnal de alarmă: „Nu știu prin ce minune am reușit să mă ridic”
click.ro
image
Pe ce sumă uriașă a apărut goală Andreea Antonescu în revista cu „iepurași”: „Puteai cumpăra cinci garsoniere”. De ce Andreea Bălan a refuzat cei 20.000 de dolari?
click.ro
Kate Middleton și Melania Trump foto profimedia (3) jpg
Kate i-a arătat Melaniei Trump cum te îmbraci informal, dar șic! Prințesa de Wales dă ora exactă în modă în Marea Britanie
okmagazine.ro
Dan Brown foto Profimedia jpg
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!
clickpentrufemei.ro
2 jpg
O dulce poveste lipovenească în episodul 2 al seriei „Portret gastronomic local”: „La Grisha” și Tortul Medovik
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Filmul spectaculos care a cucerit topul Netflix la început de toamnă. Are o poveste diferită și te ține lipit de televizor
image
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO

OK! Magazine

image
Întrebat ce a mâncat la dineul de stat, Donald Trump a răspuns abrupt: ”Ce naiba ne-au servit ei acolo”. Cum s-a simțit în UK

Click! Pentru femei

image
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?