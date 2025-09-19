Cum vrea Ministerul Educației să reducă analfabetismul funcțional, cu peste 200 milioane lei. Patru școli beneficiare în fiecare județ

În următorii patru ani, peste 15.000 elevi și peste 37.500 cadre didactice vor constitui grupul țintă pentru acțiuni prin care se dorește reducerea analfabetismului funcțional. Cinci inspectorate școlare și cinci case ale corpului didactic (din Alba, Argeș, Dolj, Ilfov, Suceava) sunt parteneri ai ministerului în proiect.

Instituțiile de mai sus, alături de Institutul de Științe ale Educației (IȘE), vor coordona la rândul lor instituțiile similare din restul județelor. Profesorii, cei peste 37.500, vor fi pregătiți pentru a preda astfel încât noțiunile să nu mai fie receptate de către elevi drept teorie fără sens și fără aplicabilitate în viața reală.

Ministrul Educației și Cercetării a semnat la începutul acestei săptămâni contractul de finanțare pentru proiectul care intră în implementare la 1 octombrie 2025. Proiectul „Mecanism de intervenție pentru alfabetizare funcțională în învățământul preuniversitar (MIAF), Cod SIMS 335928” este cofinanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 și susține alfabetizarea funcțională a elevilor din învățământul primar și gimnazial (ISCED 1-2) în domeniile lectură, matematică, științe, educație civică și educație digitală, a anunțat MEC.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 207.160.606,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri FEDR/FSE+/FC/FTJ este de 166.709.127,57 lei.

Beneficiare - școli mici, cu 1-2 rânduri de clase paralele

Județele partenere Alba, Argeș, Dolj și Suceava vor coordona la rândul lor alte județe din regiune, care le vor fi arondate. Pregătirea resursei umane, respectiv cei peste 37.500 profesori, cade în sarcina caselor corpului didactic. Grupul țintă îl constituie profesori din învățământul primar și gimnazial, care vor fi capacitați să folosească instrumentele noi realizate de asemenea în cadrul proiectului, de către IȘE. Etapa va fi urmată de pilotarea mecanismului în școli, valorificând resursa umană formată și pregătind sistemul de educație prin informarea corectă și unitară, cu scopul de a generaliza experiențele pozitive.

Elaborarea resurselor tehnice care vor asigura implementarea acestui proiect va fi precedată de o cercetare științifică, scopul acesteia fiind „identificarea precistă și realistă a situației existente privind alfabetizarea funcțională la nivel primar și gimnazial în România, dar urmărind și stabilirea nevoilor care, prin implementarea proiectului, vor genera schimbarea”, după cum și-au propus specialiștii care au elaborat acest proiect.

În proiectul-pilot vor fi implicate 176 școli, câte patru în fiecare județ (două din mediul urban, două din mediul rural), iar selecția beneficiarilor se va face raportat la numărul total de elevi înscriși, la care se va aplica procentul de analfabetism funcțional înregistrat de România la PISA 2022 (40%).

Vor fi incluși, în medie, 860 elevi din fiecare județ, înscriși în cele patru școli, cu o medie de 215 elevi/școală. Din București vor fi selectate câte două școli/sector, cu minimum 215 elevi.

„Se vor selecta, prioritar, școli mici cu 1-2 rânduri de clase paralele, pentru a respecta faptul că, majoritar, acest tip de școală este specifică analfabetismului funcțional”, se mai menționează în proiect.

Din totalul celor peste 15.000 elevi din grupul țintă, vor participa la intervenția experimentală (cercetarea pilot) 2.350 de elevi din 47 școli (câte o școală pe județ), aceștia beneficiind de activități curente centrate pe alfabetizarea funcțională în cele cinci domenii vizate de proiect.

Alți 12.650 elevi în risc de analfabetism funcțional (în medie 98 elevi/școală, din 129 școli, câte trei din fiecare județ) selectați în urma testării inițiale, vor participa la activități de predare-învățare-evaluare în relație cu alfabetizarea funcțională, în domeniile: lectură, matematică, științe, educație civică, educație digitală. Activitățile vor fi realizate de cadrele participante la formare și la testarea finală.

Profesorii vor avea la dispoziție materiale-suport. Școlile selectate – deocamdată această etapă nu s-a realizat – vor beneficia de o alocație de 500 lei/elev implicat în proiect, urmând ca din acești bani să fie achiziționate resursele-suport necesare. Fiecare școală va realiza propria analiză, în funcție de rezultatul testelor aplicate elevilor, astfel încât să se insiste pe domeniul în care este cea mai mare nevoie de intervenție.

Pot fi achiziționate: materiale educative, softuri educaționale, jocuri educaționale interactive, materiale curriculare auxiliare - culegeri, atlase, hărți, caiete, kituri, instrumente de tip out-door, consumabile etc.

Dintre cei 2.350 de elevi care participă la intervenția experimentală, 1.000 de elevi din cele 47 școli (o școală/județ sau sector) beneficiază și de activități remediale centrate pe alfabetizarea funcțională în trei din cele cinci domenii vizate de proiect (literație, matematică, științe).

Ținta finală a proiectului, în ceea ce privește cadrele didactice, este ca cel puțin 30.000 să fie certificate prin finalizarea cursurilor și participarea cu succes la evaluarea finală a cursurilor de formare. Profesorii din școlile în care se vor efectua activități remediale, participanți la formare în prima etapă, vor beneficia de asemenea de consiliere pe durata pilotării, prin intermediul mentorilor.

Tot în cadrul proiectului vor fi organizate 135 workshop-uri pentru grupe de câte 50 cadre didactice (câte trei în fiecare județ și câte unul în fiecare sector din București), ateliere de lucru, focus-grupuri, conferințe, activități de promovare a bunelor practici organizate de școlile pilotate.

La finalul celor 48 luni în care se derulează proiectul va exista și o aplicație-suport, ca spațiu digital pentru susținerea programelor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. În această aplicație profesorii vor avea acces la resurse educaționale-suport elaborate în cadrul proiectului.