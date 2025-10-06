Video Accident grav între patru mașini în Suceava: Trei persoane au fost internate

Un accident între patru autoturisme a avut loc în zona localităţii Cumpărătura, Suceava, în urma căruia trei persoane au fost internate la spital.

Accidentul rutier, în care au fost implicate patru autoturisme, s-a produs în zona localităţii Cumpărătura, scrie News.ro.

Potrivit ISU Suceava, acolo intervin pompierii militari, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare şi două ambulanţe SMURD, cu sprijinul a patru echipaje SAJ.

„În evenimentul rutier sunt implicate şase persoane, conştiente şi cooperante, care sunt evaluate de către echipajele medicale şi paramedicale. După evaluarea medicală, trei persoane vor fi transportate la spital pentru investigaţii suplimentate şi tratament de specialitate. Toate sunt conştiente şi cooperante”, a precizat sursa citată.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, circulaţia rutieră pe DN 2 Fălticeni-Suceava este oprită pe ambele sensuri din cauza accidentului şi se estimează că va fi reluată după ora 20.00.

Sursă video: Facebook Suceava Fail