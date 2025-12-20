Câți ani de închisoare a primit omul de afaceri turc acuzat că a ucis o femeie și a abandonat cadavrul pe câmp

Omul de afaceri de origine turcă, acuzat că a ucis o femeie în urmă cu doi ani, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru crimă și profanare de cadavre.

Bărbatul a primit în primă instanță o pedeapsă de 22 de ani de închisoare, pe care o va executa într-un penitenciar de maximă siguranță.

Potrivit procurorilor, victima a fost adusă acasă, poftită la masă, iar atacatorul s-ar fi înfuriat după o discuție legată de o datorie neplătită. Inițial, el a recunoscut totul, apoi a dat declarații contradictorii.

„Un alt aspect care conturează periculozitatea extremă a inculpatului este modalitatea în care acesta a acționat după uciderea victimei, respectiv faptul că pentru a ascunde fapta, a procedat cu sânge rece”, se arată în sentința Tribunalului București.

Acesta a primit 20 de ani pentru omor, iar judecătorul a adăugat trei ani de închisoare pentru profanarea cadavrului femeii, pe care individul l-a abandonat apoi pe un câmp lângă autostrada A1, în județul Dâmbovița.

„Atitudinea în fața instanței relevă fără dubiu că inculpatul nu pare a fi înțeles gravitatea faptelor săvârșite și că acesta nu are o minimă busolă morală, care să îl determine să se raporteze corect la normele firești de conviețuire socială”, se mai arată în sentință.

În pedeapsa finală, de 22 de ani de închisoare, se regăsește și condamnarea pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Asta după ce anchetatorii i-au găsit în mașină un pistol cu gloanțe de calibru 6.35 milimetri. Avocatul cetățeanului turc susține că vinovăția lui a fost stabilită justificat, dar pedeapsa este prea mare.

„Potrivit probelor existente la dosar, sigur că el a săvârșit această faptă. Numai că eu am apreciat-o în raport de împrejurări și de modalitatea de săvârșire ca fiind o lovitură cauzatoare de moarte”, a declarat Grigore Marian Gabriel, avocatul omului de afaceri, potrivit Știrile ProTV.

Instanța a hotărât această condamnare în raport de probele existente la dosar, numai că nu a ținut cont de situația medicală.

Prin aceeași sentință a Tribunalului București, omul de afaceri turc care a fost arestat la câteva zile după crimă și, de atunci, nu a mai fost eliberat, a fost obligat de judecător să le plătească fratelui și sorei victimei 220 de mii de euro daune morale