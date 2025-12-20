Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, anunță Nicușor Dan

Curtea Constituțională a decis că șeful statului poate sesiza CCR pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după reexaminarea unei legi de către Parlament, a informat sâmbătă seară președintele Nicușor Dan.

"Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament", a transmis Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, decizia reprezintă o "revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției".

"Această clarificare a fost făcută în urma sesizării mele, în cadrul căreia Curtea Constituțională a admis obiecția și a declarat neconstituțională o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare", a mai precizat șeful statului.

Ce a decis CCR în 2018

Începând din 2018, Curtea Constituțională a stabilit că președintele României poate sesiza CCR după reexaminarea unei legi de către Parlament doar pentru vicii de procedură, nu și pentru aspecte care țin de conținutul actului normativ. Interpretarea a restrâns semnificativ atribuțiile șefului statului în controlul constituționalității legilor adoptate de Legislativ, potrivit

Decizia recentă a CCR marchează o revenire la interpretarea anterioară anului 2018, permițând din nou președintelui să atace o lege la Curte pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după reexaminarea parlamentară.