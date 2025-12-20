search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Publicat:

Misterul cavalerului de bronz de pe Castelul Corvinilor a fost elucidat, după un secol și jumătate, odată cu descoperirea neașteptată realizată în timpul lucrărilor de restaurare a statuii lui Ioan de Hunedoara.

Cavalerul, dat jos de pe turn pentru a fi restaurat. Foto: Primăria Hunedoara
Una dintre cele mai vechi statui ale lui Ioan de Hunedoara a fost așezată în 1873 pe cel mai înalt turn al Castelul Corvinilor. La peste un secol și jumătate de la ridicarea sa, o descoperire făcută în timpul lucrărilor de restaurare i-a luat prin surprindere pe arheologi.

Scrisorile ascunse în bocanc

După demontarea cavalerului de pe acoperișul Turnul Buzdugan, sub talpa sa a fost găsită o casetă metalică, în care se afla un plic ce conținea două documente, a informat Muzeul Castelului Corvinilor. Primul document, redactat în limba maghiară, îi menționa pe cei care au amplasat statuia pe castel.

„Această statuie a fost aşezată în 23 noiembrie 1873, Steindl Imre din Pesta, ca arhitect al castelului regal de la Hunedoara, Piatsek Gyula, conducător tehnic, Angyán György – şef de atelier/echipă, Ivás Miklós, ajutor de dulgher din Hunedoara – cel care a ridicat schela. Hunedoara, nov. 23, 1873.”, arată textul scrisorii. 

Al doilea document, redactat în limba germană, îi menționa pe cei care au realizat statuia.

„Realizat în anul 1873 de: Josef Böhm, născut la Alba Regală, Franz Kappus, născut la Timișoara, Paul Puschnig, născut la Buda. Ambii [?] au primit în anul 1873, la Expoziția Mondială de la Viena, ca premiu Medalia Progresului, pentru executarea tuturor lucrărilor de tinichigerie [scris?], de către Franz Kappus, mpr. Paul Puschnig, în Buda. În fabrica de vase de cositor «Schlick – Societate pe Acțiuni»”, arată traducerea pusă la dispoziție de Muzeul Castelului Corvinilor.

Ioan de Hunedoara (d. 1456) a fost unul dintre marii comandanți militari ai Europei medievale. Numit și Iancu de Hunedoara, a condus Transilvania și a fost guvernator al Ungariei în secolul al XV-lea, rămânând în istorie ca unul dintre marii apărători ai sud-estului Europei în fața invaziilor otomane.

Cea mai spectaculoasă statuie a lui Ioan de Hunedoara a vegheat timp de peste un secol și jumătate Hunedoara, de la înălțimea de aproape 30 de metri a Turnului Buzdugan. La sfârșitul lunii septembrie, monumentul de bronz a fost coborât de pe turnul medieval, pentru a fi restaurat.

Citește și: Enigmele nedescifrate din mormintele Huniazilor. Oamenii de știință sunt în fața unor descoperiri epocale

Cavalerul, cu o înălțime de circa 2,5 metri și o greutate de peste 200 de kilograme, fusese afectat de furtuni, de trecerea timpului, dar și de distrugeri provocate de oameni. În zilele Revoluției din 1989, a fost țintit de gloanțele trase de la un post militar aflat pe Dealul Sânpetru din Hunedoara, în apropierea unei uzine de apă a orașului. Urmele gloanțelor s-au păstrat pe corpul cavalerului de bronz.

Mulți dintre localnici și turiști nu au știut pe cine reprezintă străjerul de bronz „cocoțat” pe cel mai înalt turn al castelului, cum a ajuns acolo și cine l-a realizat. Unii au fost convinși că era un simplu soldat, operă a vreunui sculptor local, respingând ideea că ar putea fi chiar o ilustrare din secolul al XIX-lea a faimosului comandant de oști. Istoricii au oferit însă date sigure despre originea statuii.

Statuia, coborâtă după un secol și jumătate

Ridicarea statuii lui Ioan de Hunedoara pe Turnul Buzdugan a avut loc la 26 noiembrie 1873, informa presa vremii.

„Această zi trezise încă dinainte un mare interes în rândul locuitorilor orașului, iar când, după ora 10, bubuitul tunurilor și sunetele muzicii au anunțat începutul ridicării statuii, toți s-au grăbit să fie martorii acestui spectaculos moment. În mai puțin de o oră și jumătate, statuia impunătoare a cavalerului în armură a fost așezată la locul ei, fără ca vreun incident sau pericol să fi apărut, ceea ce dovedește calculele precise și măiestria celor implicați”, informa ziarul Kelet, care apărea la Cluj-Napoca.

Evenimentul a fost continuat cu o sărbătoare organizată în seara aceleiași zile, la Hunedoara.

„Statuia cavalerului, admirată de mulți și la Expoziția Mondială de la Viena, a rămas acolo, legănată de frunzișul verde și de drapelele tricolore, la o înălțime de 36 de stânjeni. Această statuie, realizată la Pesta, în turnătoria Schlick, pare să vestească faptul că locuința castelului eroului Hunyadi, multă vreme supusă unei jalnice pustiiri, nu va mai trece mult și se va ridica din ruine, înveșmântată din nou în strălucirea și podoaba ei de odinioară”, informa ziarul Kelet, într-un articol intitulat „Statuia lui Hunyadi”, din 27 noiembrie 1873.

Suportul care susține monumentul a mai fost restaurat în anul 1934, când, în urma unei furtuni, a cedat, iar cavalerul s-a înclinat atât de mult încât amenința să se prăbușească, precum și în timpul lucrărilor de restaurare din anii 1950–1960. Începând cu anul 1900, înfățișarea turnului nu a mai suferit modificări, fiind realizate doar lucrări de conservare, care au vizat intervenții de consolidare a zidăriei și reparații la acoperiș.

Turnul Buzdugan a intrat din nou în reabilitare, iar la 30 septembrie statuia care îl împodobește a fost dată jos de pe vârful acestuia, pentru a fi reparată. Restaurarea statuii este cuprinsă în proiectul de restaurare în valoare de 6,6 milioane de euro, derulat în prezent la Castelul Corvinilor, în completarea lucrărilor începute în 2019, cu finanțare europeană.

Hunedoara

