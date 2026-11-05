 Accident mortal în Suceava. O femeie a murit, iar patru persoane, inclusiv un copil, au fost rănite | adevarul.ro
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Accident mortal în Suceava. O femeie a murit, iar patru persoane, inclusiv un copil, au fost rănite

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O femeie și-a pierdut viața, iar alte patru persoane, inclusiv un minor, au fost rănite în urma unui accident rutier produs joi dimineață în localitatea Volovăț, județul Suceava. În coliziune au fost implicate două autoturisme.

Femeia nu a mai putut fi salvată
Femeia nu a mai putut fi salvată Foto: ISU Suceava via News Bucovina

La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, potrivit News Bucovina.

În urma impactului, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Una dintre victime, o femeie, a fost găsită în stare de inconștiență, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.

Femeia a murit

Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, femeia fiind declarată decedată la locul accidentului.

Celelalte patru victime, conștiente, dar cu diferite traumatisme, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Amintim că două accidente rutiere s-au produs duminică dimineață pe DN 1, la Băicoi şi la Posada.

La sfârșitul lunii trecute, două femei au murit într-un accident rutier produs pe DN 7, în apropierea localității Lazaret, din județul Sibiu. Câteva ore mai târziu, un alt accident, în care au fost implicate două TIR-uri și un autoturism, au blocat complet circulația pe Valea Oltului, în zona Brezoi, din județul Vâlcea.

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