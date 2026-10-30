Două femei au murit într-un accident rutier produs pe DN 7, în apropierea localității Lazaret, din județul Sibiu. Câteva ore mai târziu, un alt accident, în care au fost implicate două TIR-uri și un autoturism, au blocat complet circulația pe Valea Oltului, în zona Brezoi, din județul Vâlcea.

Foto: ISU

Primul accident s-a produs în jurul orei 1.00, la kilometrul 240+900 al DN 7, în apropierea localității Lazaret.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, o femeie în vârstă de 50 de ani, din județul Vâlcea, conducea un autoturism pe direcția Sibiu-Râmnicu Vâlcea. Aceasta a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un ansamblu rutier condus de un bărbat de 30 de ani, din București. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-o altă mașină care circula în aceeași direcție.

Șoferița, în vârstă de 50 de ani, și o pasageră de 72 de ani, ambele din județul Vâlcea, au murit la fața locului. Un alt pasager din autoturism, un tânăr de 21 de ani, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit presei locale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, în accident au fost implicate opt persoane. La sosirea echipajelor de intervenție, cele două femei se aflau în stop cardiorespirator, iar una dintre ele era încarcerată.

Salvatorii au efectuat manevre de resuscitare, însă victimele nu au răspuns, iar medicul a declarat decesul acestora la fața locului.

Alte cinci persoane s-au autoevacuat și au refuzat transportul la spital. În urma gravității evenimentului, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Un alt accident, cu două TIR-uri și o mașină, în zona Brezoi

Accident pe Valea Oltului Foto: Direcția Regională de Drumuri și Poduri

Vineri dimineață, în jurul orei 7.30, un al doilea accident rutier s-a produs pe DN 7, la kilometrul 208+900, în zona localității Goloțreni, pe sectorul de drum dintre Brezoi și Goloțreni, județul Vâlcea.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, în coliziune au fost implicate două ansambluri rutiere și un autoturism.

„Din primele informații, este posibil să existe o victimă încarcerată, conducătorul unuia dintre autotrenuri”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

La fața locului se deplasează echipaje de intervenție și reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale, pentru asigurarea zonei.

Potrivit informațiilor comunicate de IPJ Vâlcea și preluate de presa locală, în urma celui de-al doilea accident au fost rănite două persoane.

În urma celui de-al doilea accident, circulația rutieră a fost blocată total pe DN 7, pe ambele sensuri de mers, în zona Brezoi–Goloțreni.

Reprezentanții DRDP Craiova au anunțat că vor reveni cu informații pe măsură ce situația de la fața locului va fi clarificată.