O femeie de 59 de ani din Craiova a pierdut controlul volanului și a lovit trei persoane aflate pe trotuar. Accidentul s-a produs vineri, 30 octombrie, pe strada Calea București din municipiu.

Cele trei victime, o femeie de 39 de ani din Craiova și doi bărbați de 32 și 54 de ani, din Craiova respectiv Pielești, au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit publicației Jurnalul Olteniei.

Ulterior, autoturismul condus de femeie a fost proiectat în trei standuri florale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.