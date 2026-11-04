 „Mi-a lovit mașina, apoi a spus că eu sunt vinovat”. O tamponare banală s-a transformat într-un coșmar pentru un șofer român | adevarul.ro
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„Mi-a lovit mașina, apoi a spus că eu sunt vinovat”. O tamponare banală s-a transformat într-un coșmar pentru un șofer român

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Un accident ușor a devenit o experiență neplăcută pentru un român care susține că mașina sa a fost lovită de un livrator grăbit. După ce au convenit să completeze constatarea amiabilă a doua zi, celălalt șofer s-a răzgândit și a încercat să îi atribuie vina. Povestea a stârnit numeroase reacții.

Accidentele ușoare produc adesea neînțelegeri între șoferi.
Accidentele ușoare produc adesea neînțelegeri între șoferi. Foto: Magnific

Un român a povestit cum o tamponare petrecută pe o stradă îngustă s-a transformat într-o experiență neplăcută, după ce șoferul care ar fi provocat accidentul și-ar fi schimbat ulterior declarația, încercând să îl scoată vinovat. Bărbatul afirmă că în fața sa circula un autoturism care se oprea repetat, aparent fără motiv.

Și-a schimbat declarațiile a doua zi

Ajuns la o intersecție unde trebuia să acorde prioritate, șoferul mașinii din față ar fi oprit din nou, iar după câteva secunde ar fi început să dea cu spatele, lovindu-i mașina.

„Am crezut că vrea să parcheze și am așteptat până s-a repus în mișcare. La capătul străzii fără prioritate, omul se oprește înaintea indicatorului «Cedează trecerea», eu în spatele lui și după 7–8 secunde o trece în marșarier și o calcă fără să se asigure. S-a petrecut totul atât de repede încât nici nu am apucat să ating schimbătorul pentru a evita, făcând aceeași manevră”, a relatat românul.

El susține că șoferul care l-a tamponat era un livrator care încerca să găsească adresa unui client. Acesta și-ar fi cerut scuze, explicând că se grăbea să livreze o comandă. Cum începuse să plouă și niciunul nu avea un formular de constatare amiabilă, cei doi ar fi convenit să rezolve formalitățile în dimineața următoare.

Seara, livratorul i-ar fi propus bani pentru reparații, însă proprietarul mașinii avariate a refuzat, deoarece nu cunoștea costurile și amploarea pagubelor.

„A doua zi, dimineața, mă sună și îmi spune că un prieten polițist i-a sugerat că ar fi mai bine să declarăm accidentul la poliție și astfel nu și-ar pierde permisul sau ar fi amendat. Am crezut în continuare că își recunoaște vina și accept să facem asta. Ajunși la poliție, îmi spune că eu nu pot dovedi că el m-a lovit și va declara opusul. Întreaga scenă s-a petrecut la câțiva metri de o ghenă de gunoi unde sunt montate două camere de supraveghere, nefuncționale din spusele polițistului”, a povestit acesta.

În încercarea de a demonstra cum s-a produs accidentul, șoferul a început să caute martori și alte camere de supraveghere în apropiere. A descoperit o cameră montată la balconul unui apartament, însă nu a reușit să ia legătura cu proprietarul acesteia. Bărbatul speră că imaginile, dacă există, îl vor ajuta să își susțină declarația.

Mulți români au trecut prin situații asemănătoare

Povestea șoferului a stârnit numeroase reacții pe Reddit, unde mai mulți români au relatat experiențe asemănătoare. Un român a povestit că un prieten de-al său a trecut printr-o situație aproape identică, după ce mașina din față a mers în marșarier și i-a lovit autoturismul.

„Cel din fața lui a dat cu spatele, dar a fost totuși băiat de treabă vinovatul, nu ca la tine. Și prietenul respectiv și-a pus cameră după asta. Iar eu am mai pățit la semafor. Mașina din fața mea era automată. A dat puțin cu spatele ca să vadă semaforul, dar a rămas în Reverse și, când să plece de la semafor, m-a salvat claxonul”, a relatat acesta.

Un alt șofer a povestit că a fost implicat într-un accident în care o conducătoare auto a schimbat banda de circulație fără să se asigure.

„Ne-am dat jos din mașini. Ea, cu gura mare, că vezi Doamne, eu am accelerat când ea a schimbat banda. O dădea cumva că ea e de vină, dar cumva și eu, că nu i-am atras atenția când a schimbat ea banda și nu a verificat unghiul mort. Atunci am scos telefonul și am dat pe înregistrare. Am înregistrat tot ce s-a vorbit, fiindcă mi-a fost frică să nu inventeze ceva doamna. Din fericire, am făcut amiabila pe loc și nu a trebuit să ne mai vedem”, a adăugat el.

Un altul susține că s-a trezit cu permisul suspendat după ce un alt șofer l-a acuzat că i-ar fi atins mașina.

„M-am trezit eu cu o citație că, vezi Doamne, i-am șters mașina unuia în trafic. Mașina mea n-avea nimic, nu a fost contact. Când am ajuns amândoi, s-au uitat, nu au putut să mă declare vinovat sau nevinovat, dar mi-au luat carnetul pentru că nu m-am prezentat”, a relatat acesta.

El a adăugat că primise citația în timp ce era plecat din țară, documentul fiind preluat de o rudă.

Un alt român a relatat un accident în care mașina sa ar fi fost lovită de un scuter folosit pentru livrări. El susține că oprise pentru a parca, însă conducătorul scuterului ar fi intrat în autoturism în timp ce se uita la telefon.

„Până la urmă am fost la poliție și am făcut amiabila cu vina mea, la sfatul polițistului. Din spusele polițistului, chiar dacă aveam cameră, mă scotea tot pe mine vinovat”, a povestit bărbatul, nemulțumit.

Un român a povestit și că a fost implicat într-un accident ușor, pe care inițial a încercat să îl rezolve printr-o înțelegere cu cealaltă conducătoare auto. Deși ea acceptase completarea constatării amiabile, i-ar fi cerut și bani pentru reparații.

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„Eu am făcut o dată o amiabilă cu o domnișoară pe care am lovit-o din greșeală, dar pentru că avea așa ochi de căprioară: «Chiar am nevoie de mașină săptămâna viitoare și știu un tinichigiu bun. Hai că nu mă folosesc de RCA-ul tău, dă-mi banii cash și facem și amiabila să-ți rezolvi și tu prin CASCO». Nu zic că mi-a cerut o avere, dar ne înțeleseserăm la un preț, apoi tot mai venea cu texte de genul: «Uite, a mai descoperit și X. E doar 70 de lei»”, a relatat acesta.

Bărbatul susține că a ajuns să plătească aproximativ 300 de lei în plus față de suma convenită inițial.

Un alt român a povestit cum a încercat să identifice șoferul care îi lovise mașina într-o parcare, cu ajutorul imaginilor unei camere de supraveghere.

„Am fost la poliție imediat, poliția a spus că nu pot lua filmările fără ordin judecătoresc. Am mers la omul care avea camera și mi-a spus că nu îmi dă filmarea care bate spre stradă decât prin avocat. L-am rugat doar să văd filmarea, să văd dacă are rost să fac demersurile juridice, și am văzut vinovatul”, a povestit acesta.

După ce l-a contactat și i-a spus că fusese surprins de camera de supraveghere, celălalt conducător auto ar fi acceptat rezolvarea pagubelor prin constatare amiabilă, a mai relatat românul.

Sfaturile șoferilor după accidentele ușoare

Mulți români le recomandă șoferilor ajunși în situația relatată să nu mai amâne completarea constatării amiabile după un accident, să fotografieze avariile și să folosească o cameră de bord, pentru a putea demonstra împrejurările în care s-a produs incidentul.

„Camera de bord este absolut necesară pentru evitarea situațiilor de genul. Sper să reușești să dovedești”, i-a transmis un român.

Alții i-au recomandat să monteze camere atât în partea din față a mașinii, cât și în spate, pentru a înregistra eventualele incidente din trafic.

„Degeaba ai în față dacă te izbește unul în spate și invers. Unele nu sunt chiar de calitate, dar important este să se vadă cine a greșit. Eu am dat cam 400 de lei pe un set”, a relatat un șofer.

Mai mulți români au recomandat completarea constatării amiabile imediat după accident, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.

„Eu nu am amiabilă printată în mașină. Când am avut nevoie, am instalat «Amiabila» și am rezolvat pe telefon. Recomand”, a relatat un șofer.

Un alt român, care susține că a administrat mai multe flote de autovehicule, a povestit că a folosit frecvent aplicația pentru accidentele în care erau implicați conducătorii auto.

„E recunoscută de toți asigurătorii, are istoric, poze, imposibil de greșit”, a transmis acesta.

Unii au insistat asupra importanței fotografiilor realizate imediat după accident, a identificării martorilor și a păstrării documentelor.

„Amiabila pe loc, altfel mers la tamponări și declarat totul. Plus camera de bord, care e sfântă”, a concluzionat un român.

Unii au amintit că obținerea și utilizarea unor înregistrări trebuie făcute cu respectarea legii.

Ce recomandă autoritățile după un accident rutier

Șoferii implicați în accidente rutiere soldate exclusiv cu pagube materiale au obligația să se prezinte la Poliție în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului, dacă nu încheie o constatare amiabilă în condițiile legii sau nu se încadrează într-o altă excepție legală.

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De la această obligație sunt exceptați cei care încheie o constatare amiabilă în condițiile legii, dar și șoferii care dețin o asigurare facultativă de avarii auto, dacă accidentul a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

Constatarea amiabilă poate fi folosită în accidentele în care sunt implicate numai două mașini, fără persoane rănite și fără avarierea altor bunuri. Formularul trebuie completat și semnat de ambii conducători auto, dar semnarea documentului nu reprezintă automat recunoașterea vinovăției.

„Aglomerarea secțiilor de Poliție nu este o soluție, deoarece legislația în vigoare nu prevede o soluționare diferită a daunelor venite pe această cale”, informa Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din România (UNSAR).

Șoferii pot completa formularul și electronic, prin aplicația gratuită „Amiabila”, dezvoltată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

„Amiabila nu înlocuiește actualul formular de constatare amiabilă pe suport de hârtie”, arăta BAAR în comunicatul de lansare a aplicației.

Aplicația permite introducerea datelor conducătorilor auto, realizarea schiței accidentului, indicarea avariilor și semnarea electronică a documentului. Formularul poate fi completat de ambii șoferi inclusiv pe un singur telefon și transmis apoi asigurătorilor RCA.

În situațiile în care cei doi conducători auto nu ajung la un acord privind completarea constatării amiabile, aceștia trebuie să respecte obligația de prezentare la Poliție în termenul legal. Autoritățile amintesc că o simplă promisiune de a rezolva ulterior documentele nu înlocuiește constatarea amiabilă semnată.

În cazul accidentelor soldate cu victime, trebuie anunțate imediat autoritățile și serviciile de urgență, iar constatarea amiabilă nu poate fi folosită.

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