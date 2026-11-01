DN1, blocat complet la Posada după un accident cu trei victime. Două șoferițe, implicate în coliziune

Două accidente rutiere s-au produs duminică dimineață pe DN 1, la Băicoi şi la Posada, traficul în zona Posada fiind blocat complet.

Accident la Posada Foto: Info Trafic Prahova

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, în accidentul de la Posada au fost implicate două autoturisme şi cei 4 ocupanţi ai acestora, dintre care unul este încarcerat.

Trei dintre persoanele aflate în autoturismele implicate în accidentul de pe DN 1, la Posada, au fost transportate la spitalul din Ploiești, potrivit Agerpres.

„Pasagerii celor două autoturisme, de sex feminin, cu diverse traumatisme, însă aflate în stare de consitență, au început deplasarea către UPU Ploieşti cu ambulanțe SMURD şi SAJ Prahova", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

De asemenea, potrivit ISU Prahova, este dus la spital şi unul dintre conducătorii auto, un bărbat în vârstă de 56 de ani. Potrivit datelor comunicate de ISU, în accidentul de la Posada au fost implicate două autoturisme şi cei patru ocupanți ai acestora, dintre care unul încarcerat.

„Din informațiile primite de la faţa locului, traficul rutier este blocat complet", arată ISU.

Anterior, un accident rutier s-a produs pe DN 1 la Băicoi, un autoturism ieşind în afara părţii carosabile şi avariind un stâlp de electricitate.

În autoturism se afla doar şoferul, pe care pompierii l-au găsit în stop cardio-respirator.

Victima, un bărbat de 74 de ani, a răspuns manevrelor de resuscitare aplicate la locul intervenţiei, fiind preluată apoi de ambulanţa SMURD cu medic şi transportată la UPU Ploieşti pentru a primi îngrijiri suplimentare.