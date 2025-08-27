Incendiul de la Dragonul Roșu a fost localizat după ore întregi de luptă cu flăcările. A ars o suprafață de aproape 4.000 mp

Pompierii au reușit să localizeze incendiul de la complexul Dragonul Roșu în jurul orei 02:30, după ce flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 3.800 de metri pătrați.

Potrivit ISU București-Ilfov, suprafața afectată de incendiu a fost de aproximativ 3.800 de metri pătrați. „Au acționat 28 de autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanții instituției.

Forțele de intervenție au fost suplimentate cu echipaje chemate din turele libere pentru a sprijini pompierii aflați deja în misiune. „Acest lucru a fost necesar pentru stingerea incendiului, protecția vecinătăților și alimentarea permanentă cu apă din afara obiectivului afectat”, au mai precizat oficialii ISU.

Lupta cu focarele ascunse continuă

În această dimineață, pompierii au rămas la fața locului pentru a lichida ultimele focare. „Acțiunile de intervenție vor continua astăzi pentru îndepărtarea elementelor care au ars, sens în care vor fi utilizate buldoexcavatoare pentru a realiza accesul la focarele acoperite de pereții prăbușiți ai depozitului”, au transmis salvatorii.

În dispozitiv se mai află, la această oră, 10 autospeciale de stingere.

Vecinătățile, salvate de la dezastru

Deși structura halei afectate s-a prăbușit parțial, pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor. „Au fost protejate de incendiu halele învecinate, a căror suprafață desfășurată este considerabil mai mare decât cea afectată”, au subliniat reprezentanții ISU.

Reamintim că incendiul a izbucnit în cursul zilei de ieri la complexul comercial Dragonul Roșu. Flăcările au cuprins inițial aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis și un mesaj Ro-ALERT pentru locuitorii din București.