Video Circulația trenurilor între București și Constanța este blocată din cauza unui incendiu violent în zona Medgidia. Un bărbat a fost găsit carbonizat

Un incendiu vegetație a dus la oprirea temporară a circulației feroviare pe ruta București-Constanța, între stațiile Medgidia și Mircea Vodă. În timpul intervenției, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incendiul a izbucnit în jurul prânzului și a afectat infrastructura feroviară din zonă.

„În urma incendiului violent de vegetaţie produs astăzi, în jurul orelor prânzului, pe raza localităţii Medgidia, circulaţia feroviară pe secţia Medgidia - Mircea Vodă a fost temporar suspendată începând cu ora 16:00, pentru a permite intervenţia echipajelor de pompieri. Din motive de siguranţă, la ora 16:17, ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune, astfel încât echipele de intervenţie să poată acţiona în condiţii optime”, a transmis CFR SA.

Reluarea traficului feroviar se va face doar după finalizarea intervenției pompierilor și verificarea infrastructurii, pentru a garanta desfășurarea transportului în siguranță.

Trenuri afectate de incendiu

Potrivit CFR SA, mai multe trenuri de călători au fost afectate de întreruperea circulației:

IR 1682 Constanța-București Nord

IR 1996 Constanța-Craiova

IR 16093 București Nord-Constanța

IR 16088 Constanța-București Nord

R 8010 Constanța-București Nord

R 8652 Constanța-Tulcea Oraș

Un pasager a declarat că trenul plecat din Gara Constanța la ora 16:30 a fost oprit la Valu lui Traian, unde staționează de mai multe ore: „Au plecat din Gara Constanța ca CFR să nu dea banii înapoi călătorilor pentru întârziere de peste 60 de minute la plecare”.

Pompierii, în luptă cu flăcările

Incendiul s-a manifestat violent pe câmp, în apropierea Școlii nr. 2 din Medgidia, pe o suprafață extinsă, cu risc de propagare la construcțiile aflate în imediata apropiere.

„Intervenim cu 9 autospeciale de lucru cu apă și spumă. Colegii noștri fac tot ceea ce este omenește posibil pentru limitarea propagării și pentru lichidarea incendiului, însă intervenția este una foarte dificilă din cauza vântului care amplifică flăcările și a temperaturilor foarte ridicate din această perioadă”, a transmis ISU.

Inițial, la fața locului au acționat două autospeciale, dar numărul acestora a fost suplimentat treptat până la nouă.

Victimă descoperită sub dărâmături

În timpul operațiunilor, pompierii au descoperit un bărbat carbonizat, de aproximativ 70 de ani, într-un adăpost improvizat distrus de flăcări. Autoritățile au confirmat decesul acestuia, fiind prima victimă a incendiului de la Medgidia.

Monitorizare permanentă

CFR SA a precizat că situația este monitorizată permanent și că „reluarea circulaţiei feroviare se va face numai după finalizarea intervenţiei pompierilor şi verificarea infrastructurii, pentru a garanta desfăşurarea transportului în condiţii de siguranţă”.